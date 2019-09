Neustadt : Neues Gräberfeld für Kinder

Neuer Friedhofsteil in Neustadt eingeweiht. Der Platz bietet Raum für trauernde Eltern und Geschwister.

von Alexander Steenbeck

30. September 2019, 15:22 Uhr

Neustadt | Mit einer schlichten und doch feierlichen Zeremonie ist am vergangenen Freitag ein neues Grabfeld auf dem Friedhof der Kirchengemeinde an der Kirchhofsallee in Neustadt eröffnet worden. Hier können künftig Eltern ihr Kind bestatten, wenn dieses bereits im Mutterleib oder auch später, einige Tage oder wenige Jahre nach der Geburt verstorben ist.

Das Grabfeld in der Nähe der Friedhofskapelle, in dessen Mittelpunkt eine runde steinerne Stele aufragt, ist auch als Ort des Gedenkens für diejenigen Eltern gedacht, die nie eine Chance hatten, ihr verstorbenes Kind zu beerdigen. Denn „Sternenkinder“, wie sie genannt werden, die mit weniger als 500 Gramm Gewicht tot zur Welt kamen, können erst seit wenigen Jahren regulär auf einem Friedhof bestattet werden. „Wenn ein alter Mensch stirbt, stirbt ein Teil unserer Vergangenheit. Wenn wir ein Baby oder Kind verlieren, stirbt ein Teil unserer Zukunft. Wie gut, dass es für Eltern mit dieser schmerzlichen Erfahrung jetzt einen Ort der Trauer auf dem Neustädter Friedhof gibt, der sie mit anderen Eltern verbindet und zusammenführt, die Ähnliches erleiden mussten“, sagte Propst Dirk Süssenbach.

Neustadts Bürgermeister Mirko Spieckermann betonte: „Ich wünsche den Eltern und weiteren Angehörigen, dass dieser Ort dazu beiträgt, sich mit dem Verlust auseinanderzusetzen, um so die schmerzliche Erfahrung in ihr Leben aufnehmen zu können.“

Pastorin Sarah Lotzkat hatte den Anstoß für das Projekt gegeben. Sie hatte vor einiger Zeit erstmals Eltern bei der Bestattung ihres Kindes begleitet und war sehr davon berührt. „Ein Kind zu bestatten, ist nie einfach. Wir wollten einen Ort schaffen, wo Eltern und auch Geschwister trauern können“, sagte die Pastorin.