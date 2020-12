Eutin : Neues Feuerwehrgerätehaus kann ab 2022 gebaut werden

Ausschuss macht Weg frei für Bauleitplanung: 2021 ist das Planungsjahr, Standort Priwall soll nach Neubau aufgegeben werden

Constanze Emde

14. Dezember 2020, 11:57 Uhr

Eutin | Um das neue Feuerwehrgerätehaus auf der Wiese zwischen Meinsdorfer Weg und B76 bauen zu können, braucht es nicht nur einen unterschrieben Kaufvertrag, sondern auch die notwendige Bauleitplanung. Den ersten Schritt hat der Stadtentwicklungsausschuss nun mit dem Beschluss des Flächennutzungsplanes geschaffen.

Lärmschutzwall zwischen Bundesstraße und Wohngebiet geplant

Nach ersten Planungen will die Stadt einen Lärmschutzwall zwischen B76, dem zusätzlich geplanten Wohngebiet und neuen Gerätehaus errichten. Auch ein Regenrückhaltebecken ist auf den ersten Skizzen zu sehen. Nur als eine Art Planspiel auf dem Papier erklärte Stadtplanerin Susanne Stange die Ausdehnung des Wohngebietes auf die Kleingartenanlagen am Dosenredder und deren mögliche Verlegung auf die andere Seite der Bundesstraße. „Es geht nur darum, Entwicklungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Das ist mit keiner Zeitschiene hinterlegt und ist auch momentan nicht in Planung“, betonte Stange.

Hilfsfristen werden eingehalten, betont der Bürgermeister

Die Idee, das neue Grundstück samt Gebäude zusätzlich von der B76 erschließen zu können, musste Verwaltung wegen Aussagen anderer Behörden begraben. Der Wunsch der Feuerwehr, ein durchfahrbares Gebäude zu haben, werde derzeit weiter geprüft und versucht, möglich zu machen. „Die Hilfsfristen passen und wurden geprüft, ebenso die Einwände von Bürgern auch mit Blick auf alternative Standorte und wir kommen zum Schluss, dass das Gelände am Meinsdorfer Weg in seiner Beschaffenheit geeignet ist, der Verkehr das aushält und die Größe ausreichend bemessen ist“, sagte Stange mit Blick zum anwesenden Gemeindewehrführer Marco Wriedt. Der Güterbahnhof sei zu klein, die Siemensstraße gehöre der Stadt nicht und stehe nicht zur Verfügung und der Lindenbruchredder werde als Obdachlosenunterkunft genutzt, fasste Stange die Prüfung der Alternativvorschläge der Bürger zusammen, die Architekt Arne Roth verbunden mit einer Unterschriftenliste und Hinweis auf die Nichteinhaltung der Hilfsfristen im Zentrum eingereicht hatte (wir berichteten).

Gerätehaus am Priwall wird nach Neubau nicht mehr gebraucht

„Die Quote liegt bei mehr als 92 Prozent. Von den vorgeschriebenen 80 Prozent sind wir weit entfernt.Es gibt keinen Anlass, ein zusätzliches Fahrzeug im Eutiner Stadtgebiet zu haben. Der Priwall wird aufgegeben, sobald das Feuerwehrhaus am Meinsdorfer Weg fertig ist“, betonte Bürgermeister Carsten Behnk auf Nachfragen.

Julia Lunau, Leiterin des Ordnungsamtes hatte im Gespräch mit unserer Zeitung über die Kritik der Bürger an den Hilfsfristen und dem „blinden Fleck“ im Zentrum über mögliche organisatorische Maßnahmen gesprochen, die zur Verbesserung der Zeiten betragen könnten – unter anderem eben auch vom möglichen Verbleib eines Fahrzeugs am Priwall und mit Verweis, dass der Feuerwehrbedarfsplan erst endgültige Klarheit bringe. Der Feuerwehrbedarfsplan, so Behnk, werde derzeit erarbeitet und diene dazu, den konkreten Bedarf an Ausrüstungen und Fahrzeugen zu ermitteln. „Wir haben drei einsatzfähige Wehren mit top Fahrzeugen“, so Behnk. Es brauche kein Fahrzeug am Priwall.

Und wann ist Baubeginn?

„Die Vertragsverhandlungen laufen noch“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Stein auf Nachfrage. Eine notwendige Machbarkeitsstudie sei weitgehend abgeschlossen, ein Baugrundgutachten noch zu erstellen. „Die EU weite Ausschreibung muss vorbereitet werden. 2021 ist Planungsjahr, 2022 der Baubeginn möglich“, so Stein-Schmidt.