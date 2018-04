Neues Baugebiet: Ausschuss findet keinen Namen

von Bernd Schröder

13. April 2018, 13:38 Uhr

Der Planungsausschuss konnte sich nicht auf einen Namen für das neue Baugebiet an der Sandkuhle einigen. Mit drei Ja- gegen drei Nein-Stimmen scheiterte der Vorschlag „Obere Sandkuhle“. Bürgermeisterin Tanja Rönck hatte das Thema auf Bitte des Investors Semmelhaack kurzfristig auf die Tagesordnung setzen lassen. „Der Erschließer drängt, er will die Exposees fertigstellen“, so Rönck. Bereits im November hatte die Gemeindevertretung einen Wettbewerb zur Namensfindung favorisiert, doch nichts geschah. Der eingereichte Vorschlag einer Bürgerin, die Straße nach dem ehemaligen „Loge“-Betonsteinwerk zu benennen, wurde nicht weiter erörtert.