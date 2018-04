Neues Auto und große Würdigung

Die Plöner Gemeindewehr erhält für 300 000 Euro ein neues Löschfahrzeug und verabschiedet ihren Chef Horst Stüwe

von shz.de

21. April 2018, 11:20 Uhr

„Havanna“ für eine allzeit gute „Mischung“, ein Fotoalbum zur Erinnerung, Blumen, Flachgeschenke, ein Helm mit Unterschriften aus Plöns Partnerstadt Plau am See, den Plaus Wehrführer Ronny Ax überreichte: Es regnete viel Lametta bei der Einweihung des neuen LF 10 der Plöner Gemeindefeuerwehr und jede Menge Präsente zum Abschied des langjährigen Gemeindewehrführers Horst Stüwe. Kreisbrandmeister Manfred Stender krönte das Fest und heftete Stüwe das Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold des Landesverbandes ans Revers.

Stüwes Tiefenentspanntheit und allzeit Herr der Lage zu sein, ist der Ruf, der dem 54-Jährigen vorauseilt. Eine Power-Point-Präsentation untermalte den Rückblick des neuen Gemeindewehrführers Kai Böhrens auf Leben und Werk Stüwes mit Aufnahmen, die für manchen Schmunzler sorgten. Nach dem Eintritt am 6. Februar 1976 begann Stüwes Karriere. Er war Kassenwart in der Jugendwehr, ab 1980 in der aktiven Wehr Atemschutzgeräteträger und zehn Jahre Jugendfeuerwehrwart, Zugführer und ab 2005 Gemeindewehrführer. Mit der Einrichtung einer Schnuppergruppe für Kinder, die noch nicht in die Jugendwehr aufgenommen werden konnten, sei Stüwe seiner Zeit zwei Jahrzehnte voraus gewesen. In seiner Amtszeit sei der gesamte Fahrzeugpark erneuert worden, was Böhrens auf Stüwes direkte und persönliche Art und Beharrlichkeit zurückführte. Zuverlässigkeit, Organisationstalent, Ruhe und Gelassenheit bei Einsätzen als Fels in der Brandung zeichneten Stüwe aus. Er werde weiterhin in der Wehr präsent sein und habe angekündigt, sich in der Abschnittsführungsstelle oder Einsatzleitung einzubringen.

„Viele Weggefährten haben mich begleitet“, begann Stüwe seine Abschiedsrede. „Ich halte mein Versprechen, über jeden eine Anekdote zu erzählen – nicht“, schmunzelte er unter dem Gelächter der Versammlung, „aber vielleicht fange ich im Keller an mit einem kleinen Buch, das wird ein Bestseller. Ihr steht im Mittelpunkt meines Lebens, wenn man einen solchen Job hat, muss man ihn zu 100 Prozent ausfüllen und auf manches verzichten.“ Zuviel Bürokratie sei der Grund, warum er sich entschlossen habe, das Amt abzugeben. „Ich bin der Typ, der im Gange sein muss, es gab Diskussionen, was mir passte und nicht passte. Manches ist noch nicht abgehakt.“ 1759 Einsätze bei Suiziden, Bränden, technischer Hilfe fielen in seine Ära, „sogar die Vogelgrippe haben wir überlebt.“ Die Einführung des Digitalfunks, habe er gedacht, würde er nicht mehr erleben.

Eine aufwendige Licht-Show, installiert von Hauke Dettmers, setzte das Löschfahrzeug in Szene. Am 18. Mai 2016 sei der Beschluss für den Kauf des LF 10 gefasst worden, erklärte Bürgermeister Lars Winter. Knapp 300 000 Euro kostete das Fahrzeug, das der Kreis mit rund 88 000 Euro bezuschusste. 4000 Euro habe man noch für das alte LF 8 bekommen. Das LF 10 stärke die Sicherheitslage für Plön und das Umland und erleichtere die Arbeit der Kameraden. Laut Böhrens ergänzt das moderne LF 10 mit seiner Spezialausrüstung den Gefahrgutzug und ist mit eigener Wasserversorgung, Atemschutz, Leitern und eigenständiger Ausleuchtung ausgestattet. „Materiell ist die Zukunft der Feuerwehr Plön gesichert.“ Stender kündigte an, dass Plön womöglich in den nächsten zehn Jahren auch ein neues LF 16 TS bekommt, weil das Land den Katastrophenschutz stärken wolle. Stüwes Leistung bezeichnete er als Mischung aus Führungsqualitäten, Motivationsmotor und geselligem Kamerad. Er habe bei den großen Wehren Maßstäbe gesetzt.