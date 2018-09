Malente : Neues Auto für Kreuzfelder Wehr

In diesen Tagen sollen auch Benz und Bad Malente-Gremsmühlen neue Fahrzeuge erhalten. Die Gesamtkosten liegen bei rund 450 000 Euro.

Vier Jahre hat sie darauf gewartet. Jetzt wurde es offiziell übergeben: Das neue Tragkraftspritzenfahrzeug in Sonderausstattung (TSF-S ) für die Freiwillige Feuerwehr Kreuzfeld. Unter dem Rufnamen „Florian 64-40-05“ wird es künftig bei der Brandbekämpfung vor allem die Wasserversorgung sicherstellen über lange Strecken bis zu einem Kilometer.

„Mangelnde offene Wasserentnahmestellen in einigen Bereich machten diese Sonderanfertigung erforderlich“, berichtete der Kreuzfelder Wehrführer Andree Bendrich. Die Wehr müsse ein großes Aufgabenspektrum abdecken und habe einen erweiterten Ausrückebereich. „Dafür sind spezielle Punkte in der Ausstattung erforderlich“, erklärte Bendrich, der zugleich stellvertretender Gemeindewehrführer ist.

Den 36 Aktiven in Kreuzfeld stehen neben dem neuen speziell auf die Anforderungen zugeschnittenem neuen Fahrzeug noch ein Hilfeleistungs- und Löschfahrzeug (HLF 10 ) sowie der „Oldie“, ein gebrauchter Mannschaftstransportwagen, zur Verfügung. Bendrich erklärt: „Wir freuen uns über das schlagkräftige Fahrzeug.“ Einsätze und Ausbildung seien anspruchsvoller geworden. Nächste Woche werde die Ausbildung an dem neuen Arbeitsgerät beginnen.

Das Interesse an der Mitarbeit in einer Freiwilligen Feuerwehr sei vorhanden. Aktuell hätten 33 Teilnehmer an einem Truppmannlehrgang den ersten Teil der Grundausbildung absolviert und bereits zehn davon auch den zweiten Teil, so dass diese schon aktiv bei Einsätzen mitarbeiten könnten. Bendrich ist begeistert: „So viele Teilnehmer gab es noch nie.“

Vor Vertretern aus Gemeindepolitik und Verwaltung sowie einem großen Anteil der Dorfbewohner und Gästen aus anderen Wehren überreichte Bürgermeisterin Tanja Rönck einen symbolischen Fahrzeugschlüssel und wünschte allzeit gute Fahrt. Weitere Fahrzeuge würden in den nächsten Tagen auch noch für die Wehren in Benz und Bad Malente-Gremsmühlen übergeben. Jeder der insgesamt drei 7,5-Tonner kostet nach Angaben der Gemeindeverwaltung rund 150 000 Euro.

Der Gemeindewehrführer Bernd Penter dankte der Gemeindevertretung für die Bewilligung der Mittel: „Die Gemeinde ist für den Brandschutz zuständig. Aber wir erfüllen das mit Leben“, sagte er. Vor sieben Jahren habe er sich nicht vorstellen können, was bis heute bereits erreicht worden sei. Sein Dank galt auch Andree Bendrich, der es mit Nachdruck und klarer Ansage geschafft habe, neue Mitglieder für dieses Ehrenamt zu gewinnen. Penter warb weiter: „Helfen macht glücklich.“

So richtig froh sind die Kreuzfelder Feuerwehrmänner und -frauen jedoch wohl erst, wenn sich ihre Geduld auch auszahlt, was den Neubau des Feuerwehrgerätehauses angeht. Bürgermeisterin Rönck machte Hoffnung und sprach vom ersten Spatenstich noch in diesem Jahr. Nach Fertigstellung bekommt dann auch „Florian 64-40-05“ eine Garage.