Neues Angebot für Suchtkranke in Eutin

Wenn sich Menschen mit einer Suchtproblematik für eine Therapie entscheiden, findet diese häufig in einer Fachklinik außerhalb ihres Lebensumfeldes statt. Die Suchthilfe der Vorwerker Diakonie bietet in Eutin eine Alternative an – das neue Angebot der „Ambulanten Rehabilitation“ für Alkohol- und Medikamentenabhängige kann seit Kurzem wahrgenommen werden. Im Unterschied zum Klinikaufenthalt bleiben die Teilnehmenden dieser Maßnahme in ihrer alltäglichen Umgebung und kommen nur zu den Behandlungseinheiten in die Suchtberatungsstelle der Vorwerker Diakonie in die Lübecker Straße 23. „So ein Angebot gab es bisher im Süden Ostholsteins nicht. Darum freuen wir uns, dass wir es realisieren konnten“, sagt Friedemann Ulrich, Leiter der Suchthilfe der Vorwerker Diakonie. Die Therapieform wird in der Lübecker Suchtberatungsstelle bereits seit Jahren erfolgreich umgesetzt. Auch in Eutin setzen die Verantwortlichen auf eine Mischung aus Einzel- und Gruppengesprächen. „Die Gruppengespräche spielen eine wichtige Rolle, weil sich die Teilnehmenden dort untereinander gut austauschen können. In den Einzelgesprächen geht es dann um persönliche Fragestellungen“, so Dirk Preugschat, Sozialtherapeut bei der Suchthilfe der Vorwerker Diakonie.

Die Therapiegespräche finden in den Abendstunden statt. „Das spricht natürlich Betroffene an, die so ihren Alltag wie gewohnt weiter bestreiten können“, sagt Friedemann Ulrich. Welche Therapieform konkret in Frage kommt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Deswegen ist professionelle Hilfe wichtig. „Wer sich bei uns beraten lassen will, ist herzlich willkommen“, sagt Friedemann Ulrich. „Das gilt auch für Angehörige von Suchtkranken.“







Kontakt: Suchtberatungsstelle in Ostholstein der Vorwerker Diakonie Lübecker Straße 23, Eutin. Tel. 04521/8419635, E-Mail: suchtberatung.ostholstein@vorwerker-diakonie.de.



von Alexander Steenbeck

erstellt am 09.Jun.2017 | 11:08 Uhr