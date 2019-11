Fünf-Millionen-Euro-Investition in Eutin : Neues Ärztezentrum an der Peterstraße wird stark genutzt

Investor Alexander Scholz beobachtet pro Woche einen Kundenstrom von bis zu Tausend Menschen.

02. November 2019, 20:47 Uhr

Eutin | Gut eineinhalb Jahre nach Baubeginn sind die Wohnungen vermietet, die neun Arztpraxen sind schon länger in vollem Betrieb. Investor und Apotheker Alexander Stolz ist sehr zufrieden mit dem Ärztezentrum, das an der Peterstraße inmitten der Stadt entstanden ist. Rund fünf Millionen Euro hat er investiert.

Wertvoll für die Innenstadt

Gastroenterologen, Allgemeinmediziner, eine urologische Praxis, Gynäkologen, Hals-Nasen-Ohren-Ärzte und Hautärzte an einem Ort seien nicht nur für die Patienten praktisch, sondern auch für die Innenstadt wertvoll, machen Fritz Schade, Interessenvertreter des Investors, und Scholz selbst deutlich. Sie schätzen den täglichen Kundenstrom von montags bis freitags auf mehrere hundert bis tausend Menschen, die Arztpraxen und Apotheke anliefen.

Buchhandlung Hoffmann ist zurück

Neben den Praxen hat auch Buchhandlung Hoffmann an bekannter Stelle in der Peterstraße im denkmalgeschützten Gebäude neue Räume bezogen. Die Baulücke in der Albert-Mahlstedt-Straße 27 hat Scholz mit einem Neubau geschlossen – unten Praxen, darüber zwei Wohnungen.

Bis zu 20 Meter tiefe Pfahlgründungen

Die Herausforderungen des Baus bestanden zum einen im versetzten Bauen, da erst der Anbau an die Buchhandlung von rückwärtiger Seite aus den 70er Jahren abgerissen werden musste, der Neubau dann mit Pfählen in 15 bis 20 Metern Tiefe gegründet wurde, macht Schade deutlich. Erst wurde angefangen, das Gebäude Peterstraße 17/19 aufzubauen, dann drei Monate versetzt der Neubau in der Albert-Mahlstedt-Straße 27, erzählt Schade. Der 76-Jährige wird für seinen hohen Einsatz und Engagement von Scholz gelobt, er habe den Bau immer so behandelt, als wäre es sein eigener, und mit seiner hohen Fachlichkeit zum Gelingen beigetragen.

Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Praxen

Die Mediziner, auch wenn der Einzug etwas später als geplant erfolgt sei, zeigten sich sehr kooperativ. „Wir haben mit den Ärzten gemeinsam die Gestaltung der jeweiligen Praxen übernommen. Das ist wirklich schön geworden“, sagt Schade. Nicht nur Patienten, auch Ärzte hätten nun etwas von der direkten Nähe zueinander. Schade lobt seinerseits Firma Gollan, die den Auftrag als Generalunternehmen ausführte, und Firma Hein, die das Außengelände gestaltete.

Wunsch nach mehr Parkplätzen

Ein Wunsch von Scholz und Schade sind weitere Stellflächen auf der erworbenen Grünfläche. „Täglich werden ich von Menschen angesprochen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und schlecht zu den Ärzten kommen“, erklärt Scholz. Das Grundstück hatte er vor Baubeginn erworben. Derzeit sind im rückwärtigen Bereich 19 Parkplätze. Von denen hätten die Ärzte wegen Notfällen je einen gemietet, zwei weitere kämen für die Wohnungen hinzu. Da blieben nicht mehr viele für Kunden übrig. Und von den abgelösten Parkplätzen aus den Vorjahren hätten die Kunden nichts.