Gemeinde Bösdorf : Neuer Wehrführer ist jetzt vereidigt

von Michael Kuhr

29. Februar 2020, 11:51 Uhr

Bösdorf | Bürgermeister Engelbert Unterhalt hat Donnerstagabend vor der Gemeindevertretung den frisch gewählten Gemeindewehrführer Torsten Walther für sechs Jahre auf sein Amt verpflichtet. Walther ist von Beruf Rettungsassistent, stammt aus Süpplingen (Landkreis Helmstedt) in Niedersachsen, ist 34 Jahre alt und trat 1998 in die Feuerwehr ein. Der Bösdorfer Wehr gehört Walther seit vier Jahren an. Seinen Stellvertreter wählen die Aktiven innerhalb von drei Monaten in einer Mitgliederversammlung. Am 27. März wird Walthers Vorgänger, der langjährige Wehrführer Volker Horst, offiziell verabschiedet.