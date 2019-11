Eutin : Neuer Tourismus-Chef Michael Keller will Eutin zur überregionalen Marke machen

.„Eutin kann noch mehr strahlen“, sagt Michael Keller, neuer Geschäftsführer der Eutin GmbH.

Avatar_shz von Constanze Emde

05. November 2019, 16:43 Uhr

Eutin | Er kommt aus dem Citymanagement Neumünster, doch dass sein Herz für den Tourismusbereich brennt, zeigt Michael Keller, gleich im ersten Pressegespräch als neuer Geschäftsführer der Eutin GmbH.

Seit Freitag ist Keller offiziell im Amt, in Eutin umgeschaut und mit Interimsgeschäftsführer Martin Klehs zusammengearbeitet hat er schon Wochen zuvor. Ganz oben auf seiner Vorhabenliste stehe der Stadtmarketingprozess und die Erarbeitung des Tourismuskonzeptes, macht der 45-jährige Neumünsteraner deutlich. Was ist Eutin für seine Bewohner, wie sieht der Bürger seine Stadt? Womit identifizieren sie sich? „Wir wollen die Menschen beim Markenbildungsprozess beteiligen“, sagt Keller. Derzeit werde der Fragebogen erarbeitet, ebenso die Strategie wie am besten eine möglichst breite Zielgruppe erreicht werden kann. „Auf den Markenprozess baut alles auf. Wenn man weiß, was Eutin für die Menschen ist und ausmacht, kann man daraus Produkte entwickeln und ein erfolgsversprechendes Tourismuskonzept“, sagt Keller. „Ich bin überzeugt davon, dass Eutin mit einer funktionierenden Marke überregional strahlen kann“, betont Keller. „Da ist enormes Entwicklungspotenzial für die Region.“

Weihnachten sei für Keller ebenfalls ein wichtiges Thema, „weil es an Weihnachten auch um Wirtschaftskraft geht für die Innenstadt“, sagt der Tourismusmanager. Die bisherige Lichterstadt wird deshalb ebenso wie andere Veranstaltungen Thema in der Befragung sein. Mit Ideen für die tourismusarme Zeit im Januar und Februar wolle er für die nächste Weihnachtssaison aufwarten. Sein Vorteil: „Ich habe den Blick von außen. Bewohner der Stadt sehen oft gar nicht mehr alle Schönheiten“, sagt der gebürtige Neumünsteraner, der derzeit ein Zimmer und nach der Probezeit eine neue Bleibe in Eutin suche.

Neben der inhaltlichen Arbeit der Eutin GmbH gehe es Keller auch darum, die Tochtergesellschaft der Stadt zukunftsfähig in allen Bereichen zu machen. Dies fange bei einem veralteten EDV-System an bis hin zur Frage, „welche Handlungsfelder wollen wir behalten, welche generieren und wie wollen wir sie bespielen“. Die Zusammenarbeit zwischen heimischer Wirtschaft, Tourismus GmbH und den einzelnen Kulturbetrieben halte er für ungemein wichtig. „Das geht nicht ohne einander und ist sehr wichtig. Alle inklusive Politik müssen an einem Strang ziehen“, sagte Keller. Er dankte Martin Klehs, der die Geschäfte seit August 2018 neben seinem Fachbereich geführt hatte, für die bisherige enge Zusammenarbeit und gute Einführung ins Amt. „Ich bin sehr herzlich aufgenommen und begrüßt worden. Das freut mich sehr“, sagte Keller auch in Richtung Bürgermeister Carsten Behnk. Auch künftig wollen Klehs, der unter anderem den Fachbereich Tourismus und Bürgerservice bei der Stadt inne hat, und Keller die Zusammenarbeit pflegen.