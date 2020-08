Serie von Sachbeschädigungen : Neuer sinnloser Vandalismus in Eutin

Große Scheiben des Mattiehauses im Segenhörn zertrümmert, Zeugen werden gesucht.

von Achim Krauskopf

16. August 2020, 15:34 Uhr

Eutin | Eine Serie sinnlos wirkender Sachbeschädigungen reißt nicht ab: In der Nacht zum Sonnabend wurden am Mattiehaus, der heilpädagogischen Einrichtung von Angela Metzler im Segenhörn, Scheiben der Eingangstür und drei große Fensterscheiben eingeschlagen.

Gegen 0.30 Uhr sei sie von der Polizei über die kurz zuvor erfolgte Sachbeschädigung informiert worden, sagte Angela Metzler unserer Zeitung. Gestohlen worden sei offenbar nichts, der oder die Täter hätten mit großer Gewalt die dreifach verglasten Scheiben und das Glas der Eingangstür eingeschlagen. Ein Tatwerkzeug sei nicht zurück geblieben.

Vor einer Woche Schäden an Apotheke und Weber-Schule

Dieser Vandalismus setzt eine Serie von nächtlichen Sachzerstörungen fort. Am Wochenende zuvor waren Sachbeschädigungen am Weber-Gymnasium und an der Rosenapotheke am Berliner Platz unweit des Mattiehauses erfolgt.

Insgesamt 42 Fälle von Sachbeschädigungen sind hat die Polizei seit dem 1. Juni in der Innenstadt registriert, das Mattiehaus ist die Nummer 43. Wer Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden (04521/8080).

Angela Metzler rätselt unterdes, was die Motive der dieser Taten sein könnten. Sehr dankbar ist sie ihrer Familie sowie Markus Kock („Gartenzauber“) und Mitarbeitern des Mattiehauses, Holger Schröder und Peter Godow, für deren Hilfe: „Markus Kock kam noch in der Nacht um 2 Uhr, um die Fenster mit Pappe abzukleben. Holger Schröder und Peter Godow haben den ganzen Samstagmorgen damit verbracht, die Fenster abzudichten.“

