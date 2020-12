Eigenes Hygienekonzept : Neuer Schlitten und Kontakttagebuch: Der Weihnachtsmann ist in Quarantäne

Der Bärtige Claudius mit den Geschenken möchte weder Familien noch sich selbst gesundheitlichen Gefahren in der Corona-Zeit aussetzen.

von Michael Kuhr

19. Dezember 2020, 11:08 Uhr

Plön | Die gute und beruhigende Nachricht für alle Kinder im Land: Der Weihnachtsmann kommt auch in diesem Jahr wieder zu ihnen. Und: Geschenke wird er in den allermeisten Fällen auch dabei haben. Doch es wird anders. Die Corona-Pandemie und der aktuelle Lockdown verlangen vom Bärtigen aus dem finnischen Korvatunturi, der in seinem roten Gewand im Schlittengespann mit seinen neun Rentieren durchs Land zieht, ganz besondere Maßnahmen.

Claudius, „der liebe gute Weihnachtsmann“, der sonst in der Nähe von Kiel wohnt, nimmt seine Mission in diesem doch schwierigen Jahr ganz besonders ernst.

Wunschzettel von den Kindern hat Claudius reichlich bekommen, obgleich es etwa 75 Prozent weniger Anfragen gegeben habe. Öffentliche Auftritte habe es in diesem Jahr überhaupt nicht gegeben – zum Schutz seiner Weihnachtsfamilien hat er sie bereits im Oktober abgesagt. Und das war auch gut so: „Viele Weihnachtsmänner gehören nun mal der Risikogruppe an oder haben Vorerkrankungen“, weiß der 64-Jährige.

Michael Kuhr

Claudius liebt Kinder über alles

Für viele Kinder ist der Weihnachtsmann Teil der guten Mächte: er wacht über sie und beschützt sie. Er möchte aber weder sie, noch ihren Familien und sich selbst gesundheitlichen Gefahren in der schweren Corona-Zeit aussetzen. Deshalb hat er ein Hygienekonzept mit Schutzempfehlungen aufgestellt. Und es ist ihm gelungen, die gesetzlichen Erfordernisse in sogar darüber hinaus gehende weihnachtliche Gegebenheiten zu verwandeln. Für Claudius ist das in der Corona-Zeit wahrlich kein Spagat.

Claudius, der als der nördlichste von bundesweit 24 professionellen Weihnachtsmännern nahezu überall in Schleswig-Holstein unterwegs ist, hat für jedes Problem eine Lösung. Fest steht für ihn schon früh im Jahr: „Der Weihnachtsmann kann auch aus arbeitspraktischer Sicht zur Bescherung keinen Mund-Nasenschutz tragen.“ Gemeinsam mit seinen Wichteln hatte er verschiedene Schutzvarianten ausprobiert und konnte damit kaum noch sprechen. Dabei ist Claudius schon klar, dass er ohne Mund-Nasenschutz für seine Weihnachtsfamilien eine Infektionsquelle sein kann, hätte er nicht ein kluges Hygienekonzept erarbeitet.

Der Test-Termin steht

Deshalb führt der Bärtige schon seit Wochen akribisch ein Kontakt-Tagebuch und hat sich zehn Tage vor der Bescherung weitgehend in die Weihnachtsmann-Quarantäne begeben. Die Wichtel packen in dieser Zeit nicht nur die Geschenke für die Kinder ein, sie versorgen ihren „Chef“ und seine Rentiere mit wichtigen Sachen.

Auch ein Weihnachtsmann und seine Rentiere müssen schließlich essen und trinken. Und damit am Heiligabend auch letzte Zweifel einer Corona-Infektion des Weihnachtsmannes beseitigt werden, unterzieht er sich am Morgen des 24. Dezembers einem polizeilich anerkannten, zeitnahen und zu 99 Prozent genauen Antigen-Schnelltest in Flensburg-Handewitt. Der Termin steht.

Ohne Checklisten keine Bescherung

Seine Weihnachtsfamilien übernehmen am 24. und 25. Dezember zur Bescherung die Rolle des Gastgebers, tragen wesentliche Vorkehrungen, halten weihnachtlich dekorierte und beleuchtete Terrassen mit einer erkennbaren Zuwegung vor, bieten ihrem Gast Wind- und Regenschutz. Familien teilen sich zu Weihnachten Corona-bedingt in zwei Haushalte auf, die Claudius dann auch besuchen wird. Denn: Es dürfen sich bis zu fünf Personen von zwei verschiedenen Hausständen treffen – Kinder unter 14 Jahren nicht mitgezählt.

Claudius selbst wird sich für jede Bescherung neue, weiße Handschuhe anziehen. Sicher muss sein: Alle Familienangehörigen tragen bei der Bescherung Mund-Nasen-Schutz. Schließlich geht es hier um die Gesundheit des Weihnachtsmannes. Zuvor müssen die Räume ausreichend quer gelüftet werden. Nach der Bescherung sind alle Kontaktflächen, wie zum Beispiel Türgriffe, zu desinfizieren.

So ist es vorher ausgiebig besprochen und mit Hilfe von Checklisten Punkt für Punkt abgearbeitet worden. „Durch meine Vorgespräche kenne die häusliche Situation meiner Weihnachtsfamilien genau. Drei können allerdings die räumlichen Voraussetzungen nicht erfüllen. Ihren Kindern schreibe ich zu Weihnachten einen lieben Brief vom Weihnachtsmann“, ist Claudius dann doch zufrieden und die Kinder hoffentlich auch.

Michael Kuhr

Neuer Schlitten

Erstmals reist der Weihnachtsmann mit einem über 50 Jahre alten „Hörnerschlitten“ an, den Claudius schon im Sommer in einem Antiquariat in Hamburg erstanden hat. Mit seinen Wichteln hat er den Schlitten in fast 80 Stunden restauriert und mit weihnachtlich klingenden Schellen, einem bernsteinfarbenen Leuchtband, einer Leselampe und einer Auflage für sein Goldenes Buch multifunktional ausgestattet. Ein passgenauer, roter Rucksack erleichtert ihm das Tragen.

„Auch der Schlitten wird vor jeder Bescherung desinfiziert und sorgt in diesem Jahr ausnahmsweise mal für leider notwendige Distanz zu den Weihnachtsfamilien“, weiß Claudius, der sonst die Nähe zu den Kindern und ihren Familien so schätzt. Nach seiner Ansprache – halb draußen, halb drinnen – folgt die Bescherung. Dazu legt er die Geschenke auf den Schlitten und nimmt Abstand. Auf Zuruf dürfen die neugierigen Kinder von dort dann ihr Geschenk abholen. In längstens 20 Minuten ist alles vorbei – und Fotos mit nötigem Abstand können auf dem Schlitten sitzend auch noch gemacht werden.

Thema Corona ist tabu

„Weihnachten 2020 ist ein Fest mit großer gemeinsamer Verantwortung. Wenn sich alle vernünftig und rücksichtsvoll verhalten, dann werden wir wieder ein schönes Weihnachtsfest haben können“, ist Claudius, der liebe gute Weihnachtsmann, sicher. Es werde trotz Corona möglich sein, sich in guter Tradition und hoher Selbstverantwortung sicher zu begegnen. Eines steht für ihn felsenfest: Während der Bescherung wird nicht ein einziges Mal das Wort „Corona“ fallen.

„Obgleich in den letzten Monaten auch Eltern und Kinder ,Helden’ waren und ein großes Lob verdient haben“, ergänzt Claudius. Aber eines wird auch ohne Corona bleiben: der kastanienbraune Schlitten mit hell klingenden Schellen und Leuchtbändern mit bernsteinfarbenem Licht wird auch im 36. Jahr des lieben guten Weihnachtsmannes mit dabei sein – dann hoffentlich nicht mehr unter Corona-Bedingungen.

Und ansonsten zählt dass das Erscheinen oder Nicht-Erscheinen des lieben guten Weihnachtsmannes in diesem Jahr zu jenen vielen Geheimnissen, die den Weihnachtsmann als „höheres Wesen“ immer schon umgeben haben. Dazu gehört auch die oft gestellte Frage, wie der Weihnachtsmann es schafft, in den vielen, vielen Häusern der vielen Länder in nur einer Nacht die Geschenke zu bringen. Sogar den ältesten und klügsten Wichteln ist es schleierhaft. „Einfach Weihnachtsnachtszauber...“, pflegt er dann zu sagen – und schmunzelt. Denn selbstverständlich kann der Weihnachtsmann zu Weihnachten jederzeit die Uhr anhalten.