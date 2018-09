Neuer Leuchter für Malenter Kirche

von sul

13. September 2018, 14:59 Uhr

In der Maria-Magdalenen-Kirche wird am Sonntag, 16. September, im Gottesdienst ab 9.30 Uhr ein neuer Andachtsleuchter eingeweiht und in Gebrauch genommen. An diesem Leuchter können Besucher als Ausdruck eines persönlichen Anliegens oder Gebetes eine Kerze anzünden. „Die Möglichkeit, eine Kerze in der Kirche anzuzünden, gibt der Bitte, dem Dank oder dem Gebet eine andere Gewichtung“, erklärt Pastor Thomas Waack. Es sei eine alte Sitte, die Menschen gut tut und in vielen Kirchen möglich ist.

Der Leuchter in Form einer Kugel wurde in einer Werkstatt der Justizvollzugsanstalt Neumünster gefertigt. Der genaue Preis des Leuchters ist Pastor Waack nicht bekannt. Er geht von mehreren hundert Euro aus.