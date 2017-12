Neuer Kreuzfahrer in Einzelstücken auf Kanal-Passage

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 03.Dez.2017 | 18:45 Uhr

In aller Frühe passierte gestern das zweite Maschinenraum-Modul für den künftigen Kreuzfahrer „Aida Nova“ die Kanalschleuse in Holtenau. Dabei war Maßarbeit angesagt, die Schleuse ist kaum größer als die 42 Meter breite und 120 Meter lange) „Floating Engine Room Unit“. Der Schlepper „Multratug 4“ als Zug- und „Bugsier 6“ als Schubschlepper agierten äußerst vorsichtig. Das Modul wurde auf der Neptun-Werft in Rostock-Warnemünde gefertigt und wird zur Endmontage zur Meyer-Werft in Papenburg geschleppt. Ende 2018 soll die „Aida Nova“ mit ihren 2600 Kabinen zur Jungfernfahrt starten.