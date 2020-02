Eutin : Neuer Glanz für altes Parkett

Das Eutiner Schloss macht sich fein für die kommende Saison. Nach der Turmuhr sind jetzt die historischen Fußböden dran.

von Alexander Steenbeck

05. Februar 2020, 15:37 Uhr

Eutin | Ein Jahr lang haben Hochzeitspaare darauf getanzt, sind Besuchergruppen darüber hinweg geschlendert - kurzum: Es ist Zeit, dass das Parkett im Eutiner Schloss aufgefrischt wird. Marion Fiedler und Tatjana Sieben vom Schloss-Team sorgen einmal pro Jahr dafür, dass die historischen Holzböden wieder glänzen wie einst bei ihrem Einbau im 18. Jahrhundert. Und dazu wird die Winterpause des Schlosses zwischen Januar und März genutzt.

Hausmeister Waldemar Hartmann hat zuvor Stühle, Tische und Co. – sofern sie nicht zu schwer oder unhandlich sind – aus den Zimmern und Sälen geräumt. Fiedler und Sieben machen sich dann Raum für Raum an die Grundreinigung. Zunächst wird sauber gemacht, sprich gewischt. Ganz klassisch mit dem nur leicht angefeuchteten Feudel. Zwei Tage lang muss der Holzfußboden nun trocken, erst dann kann die eigentliche Pflegekur beginnen. Handelsübliches Flüssigwachs wird auf Dielen und Parkett geträufelt, anschließend mit der leise vor sich hin brummenden Bohnermaschine verteilt und poliert. „Das ist zum Glück keine Rüttelmaschine“, sagt Fiedler und fährt das staubsaugerähnliche Gerät mit schwenkenden Bewegungen übers Parkett.

In Ecken und unter den verbliebenem Inventar wird das Wachs per Hand aufgetragen. Ebenso manuell müssen die drei Holztreppenhäuser gepflegt werden – auch keine leichte Aufgabe, schließlich hat allein das Treppenhaus zum Turm rund 100 Stufen.

Doppelte Pflege erhalten der Shop-Bereich und der Rittersaal – Bereiche also, die am meisten von Besuchern frequentiert werden. Das Wachs sei zwar abriebfest, dennoch sei verliere sich der Glanz mit der Zeit, so Fiedler.

Zwei bis vier Tage dauert es, bis das Wachs sich „gesetzt“ hat, der spiegelblanke Boden begehbar ist. Danach werden die Böden weiterhin gepflegt – jedoch nur einmal pro Woche leicht feucht gewischt. Das kennt Fiedler auch von Zuhause. „Aber da habe ich kein Parkett, nur geflieste Böden“, sagt Fiedler schmunzelnd.