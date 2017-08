Neuer Gesellschafter bei Festspielen

Falk Herzog (37) ist neuer Mitgesellschafter der Eutiner Festspiele. Das gaben die Festspiele gestern bekannt.

Die bisherige Mehrheitsgesellschafterin, die Cautus Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH aus Hamburg, die gemeinsam mit den Gesellschaftern Arend Knoop und Dr. Joachim Scheele 2015 die Festspiele von der Eutiner Wirtschaftsvereinigung gekauft hatten, hat ihre Anteile zum Ende der Spielzeit veräußert. „Wir wussten, dass das Engagement der Cautus mbH, die zum Firmengeflecht des verstorbenen Festspiele-Mäzens Eckhart Ulbrich gehört, in diesem Jahr enden wird. Deshalb haben wir rechtzeitig Gespräche geführt“, sagt Kuhnert. Jedoch sei während der Spielzeit Stillschweigen vereinbart worden. „Es gab immer so viel Trubel um Personalien, dass die eigentliche inhaltliche Arbeit der Festspiele in den Hintergrund trat. Das wollen wir nicht“, sagte Herzog, der auch jetzt mit Bekanntwerden lieber im Hintergrund bleiben möchte.

Seitdem Herzog vor 16 Jahren auf das familieneigene Gut Stendorf zog, sei er den Festspielen verbunden – als Besucher und Unterstützer. Seine Entscheidung, diese Unterstützung auszubauen und Verantwortung als Mehrheitsgesellschafter übernehmen zu wollen, begründete Falk Herzog so: „Ich finde es wichtig, dass sich auch meine Generation gesellschaftlich engagiert und kulturelle Traditionen weiterentwickelt. Die Festspiele sind für Eutin und das Umland enorm wichtig.“ Es entwickle sich – ob durch die Stadtsanierung oder nach der Landesgartenschau – gerade so viel, was zur Steigerung der Lebensqualität der Menschen beitrage. „Die Festspiele gehören für mich einfach dazu.“

Mirko Stemmler, Geschäftsführer der Cautus mbH, freute sich über den reibungslosen Übergang: „Das Engagement war von je her als Sicherung der Festspiele in Eutin angelegt. Mit Herrn Herzog wird die regionale Verankerung und Identität des kulturellen Aushängeschildes Ostholsteins gestärkt.“ Neben den Anteilen an der Gesellschaft übernimmt Falk Herzog auch die Opernscheune. Über den Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden, hieß es gestern. „Ich werde an den bisherigen Mietkonditionen für die Festspiele in den nächsten Jahren nichts ändern“, sagte Herzog. Überhaupt werde nach außen hin kaum etwas zu merken sein nach dem Wechsel im Gesellschafterkreis. „Uns ist bewusst, das etwas passieren muss. An einem Modernisierungskonzept arbeiten die Festspiele bereits seit zwei Jahren. Wir wollen das Programm ausweiten und auch mehr jüngeres Publikum ansprechen“, sagte Herzog. Die Absprache für den Spielplan 2018 habe schon mit ihm gemeinsam stattgefunden, sagte Festspiel-Chefin Sabine Kuhnert gestern. Es müsse weiter gespart werden, um die Ziele zu erreichen, so Kuhnert. Herzog betonte: „Uns ist allen bewusst, dass wir nur mit Sparen nichts verändern können und dass die Festspiele kein Unternehmen sind, das Gewinn abwirft. Darum geht es auch nicht. Sondern um den Erhalt des kulturellen Angebotes. Die Festspiele sind aus Eutin einfach nicht wegzudenken.“

Kuhnert äußerte sich erleichtert über die glatte Nachfolgeregelung: Die Festspiele sind Familie Ulbrich und Herrn Stemmler zu großem Dank verpflichtet für die jahrelange, großzügige und zuverlässige Unterstützung.“ Sie freue sich über die künftige Zusammenarbeit mit Herzog und dass mit ihm auch die neue Generation bei den Gesellschaftern eingezogen sei.

von Constanze Emde

erstellt am 31.Aug.2017 | 00:49 Uhr