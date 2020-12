Investitionen stehen an : Neue Wohnungen im Quartier Plöner Ölmühle

Zwei Jahre suchte man nach einem Betreiber für den Supermarkt – vergeblich. Jetzt entstehen dort neue Wohnungen.

von Michael Kuhr

11. Dezember 2020, 14:36 Uhr

Plön | Aus städtebaulicher Sicht sollten sechs Birken auf dem Grundstück Ulmenstraße 42 gefällt und durch eine Ersatzpflanzung von 16 Bäumen kompensiert werden können: Das ist die Meinung des Plöner Stadtentwicklungsausschusses zum geplanten Projekt der Plöner Gewerblichen Baugenossenschaft.

Die möchte im Quartier Ölmühle zwischen Ulmen-, Breslauer-, Stettiner- und Danziger Straße 74 neue Wohnungen bauen und dafür 40 Wohnungen abreißen. Bernd Hentschel, Vorstand von Plöner Gewerbliche und Wankendorfer Baugenossenschaft sowie Klaus Hückstädt, Vorstand Plöner Gewerbliche, stellten dem Gremium die Entwürfe vor. Mit neun Ja-Stimmen gegen das Votum von Stephanie Meyer und Sabine Kauf (Grüne) billigte der Ausschuss den Antrag von Bernd Möller (SPD). Meyer wollte die Entscheidung auf die nächste Sitzung verschieben, um sich fraktionsintern zu beraten.

Die Plöner Gewerbliche, in der auch die Stadt Mitglied ist, hat bereits das Haus Ulmenstraße 42 abgerissen, um neuen Wohnraum zu schaffen. Bisher gebe es laut Hückstädt nur für dieses Grundstück eine Bauvoranfrage. Die Birken, um die sich im Ausschuss die Diskussion entspann, stehen am Parkplatz von Nummer 42 und in direkter Nachbarschaft zu zwei Wohnblöcken Stettiner Straße 30 bis 36, die ebenfalls abgerissen werden.

Man wolle den Bewohnern der dort geplanten gestaffelten drei Riegelbauten zu jeweils 15 Wohnungen einen barrierefreien Zugang zu ihren Fahrzeugen ermöglichen, weshalb die Bäume störten, so Hentschel. Mit älteren Bauten ließe sich nicht mehr viel machen, sie würden abgerissen. Das betrifft auch die Gebäude Breslauer Straße 11a (Nahkauf-Markt) und Ulmenstraße 52 (Sparkassenfiliale). Zwei Jahre habe man nach einem Betreiber für den Supermarkt gesucht. Vergeblich. Dort seien 29 Wohnungen und eine Tiefgarage sowie ein Fahrradkeller vorgesehen. Insgesamt sind vier klimaneutrale neue Gebäude mit 74 Wohnungen, E-Ladesäule, Erdwärmepumpe mit Solarenergie und Photovoltaikdach geplant. Der Mietpreis liegt bei 6, 20 Euro pro Quadratmeter.

Insgesamt 96 Wohnungen in fünf Gebäuden der Ulmenstraße 17 bis 35 und 37 bis 41 will die Gewerbliche modernisieren. Damit reduziere sich der CO2-Ausstoß von 1608 auf 1102 Tonnen pro Jahr. Mit Hilfe ihres Mitglieds Förde Sparkasse werde die Genossenschaft zusätzlich zu bestehenden elf Millionen Euro Schulden 25 Millionen Euro aufnehmen, erklärte Hentschel. 500.000 Euro habe man beim Ausbau der Ulmenstraße dort in Parkplätze investiert. „Das ist eine gewaltige Summe für ein kleines Unternehmen mit drei bis vier Prozent Eigenkapital.“ Vor dem Hintergrund von Klimaschutz, Digitalisierung und demografischer Entwicklung entwarf Hentschel eine Zukunftsskizze mit Glasfaseranschlüssen, barrierefreiem Wohnen und Parken und positiver Klima-Bilanz.

„Wir haben kein Birkensterben, die Birken sind gesund“, verwies Umweltbeauftragter Achim Kuhnt auf die Baumschutzsatzung. Es brauche gute Gründe, um die Birken zu fällen. Ihm fehlten bauliche Alternativen. Bürgermeister Lars Winter schlug vor, die Gebäude anders zu staffeln, um die Birken zu erhalten. Doch Hentschel insistierte, man wolle das Quartier optimal entwickeln und eine städtebauliche Linie einhalten. Er sei von der Planung überzeugt. „Wir glauben, dass Ausnahmen von der Baumschutzsatzung möglich sind.“

Die Gewerbliche wurde 1936 von 100 Handwerkern als Genossenschaft gegründet, um Wohnungen für Soldaten zu bauen. Nach dem Zweiten Weltkrieg errichtete sie unter anderem 500 Wohnungen im Quartier Ölmühle und kaufte städtische Wohnungen und Grundstücke auf. 100.000 Euro wurden 2015 in 25 Wohnungen für Flüchtlinge investiert, betonte Hentschel die enge Zusammenarbeit und Verbundenheit mit der Stadt.