Junge Leute in Verantwortung : Neue Wehrführung gewählt

Der 27-jährige Maik Leber löst Kay Manzke als Ortswehrführer der Feuerwehr in Schönweide ab.

von Michael Kuhr

03. März 2020, 15:22 Uhr

Schönweide | Generationenwechsel in Schönweide: Wahlen zum Wehrvorstand bildeten den wichtigsten Tagesordnungspunkt bei der Jahresversammlung der Schönweider Ortswehrwehr im Feuerwehrgerätehaus in Schönweide. Kay Manzke übergab die Ortswehrführung an Maik Leber.

Zunächst berichtete der scheidende Ortswehrführer Kay Manzke über 17 Einsätze, zu denen die Schönweider Blauröcke 2019 ausrücken mussten. Unter den vier Brandeinsätzen war das Großfeuer auf dem Mühlenberg, wo durch das beherzte Eingreifen der beiden Grebiner Ortswehren das totale Abbrennen des Hauses vermieden wurde, das herausragende Ereignis.

Der überwiegende Teil der Einsätze waren Hilfeleistungen. Auch hat die Ortswehr ihren Beitrag zum gemeinschaftlichen Leben geleistet. Über Schönweide hinaus sind hier das Skatturnier für die Feuerwehren und der traditionelle Pfingstball bekannt.

Bei den anstehenden Neuwahlen kam es zu einem Generationenwechsel, denn der bisherige Ortswehrführer Kay Manzke stellte nach 18 Jahren an der Spitze der Schönweider Ortswehr seinen Posten zur Verfügung. Zu seinem Nachfolger wurde einstimmig Maik Leber gewählt. Der 27 Jahre alte Metallbauer der Fachrichtung Konstuktionstechnik ist seit dem 16. Lebensjahr Mitglied der Schönweider Feuerwehr.

Der stellvertretende Wehrführer und Gruppenführer Dieter Leber verzichtete ebenfalls auf eine erneute Kandidatur. In einem Statement betonte er, dass er sich über die Bereitschaft junger Feuerwehrkameraden, in der Wehr Verantwortung zu übernehmen, freue und sein Amt gerne in jüngere Hände übergebe. Dies sei auch eine Chance für die Schönweider Ortswehr und er sicherte dem neuen Wehrvorstand seine volle Unterstützung zu. So wählten die versammelten Feuerwehrleute Lars Meyer einstimmig zum stellvertretenden Wehrführer und zum Gruppenführer. Der 30 Jahre alte Kfz Mechatroniker ist in einem ortsnahen Betrieb tätig und somit auch tagsüber schnell erreichbar.

Der Gemeindewehrführer Carsten Wulff betonte, dass mit dieser Wahl die Schönweider Ortswehr die mit Abstand jüngste Wehrführung im Amt Grosser Plöner See, vielleicht sogar auch überregional weit bekommt. Er wünschte wie auch der anwesende Bürgermeister Gerhard Manzke den neu Gewählten Erfolg und Glück bei der Erfüllung ihrer Aufgaben.