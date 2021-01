Eutin : Neue Wege: Gottesdienst per Zoom-Konferenz

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eutin wagt ein Experiment: .

von Achim Krauskopf

29. Januar 2021, 10:43 Uhr

Eutin | Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Eutin wagt ein Experiment: Sie lädt erstmals zu einem Gottesdienst am Sonntag, dem 31. Januar, um 10.30 Uhr per Videokonferenz ein. Weil aktuell in der Sankt-Michaelis-Kirche keine Präsenzgottesdienste stattfiinden, geht die Kirchengemeinde neue Wege. Anders als bei Online-Gottesdiensten, können sich die Teilnehmer bei einem Konferenz-Gottesdienst untereinander sehen und im Anschluss auch austauschen. „Auf diese Weise lässt sich vielleicht etwas mehr Nähe trotz räumlicher Distanz erleben“, verspricht sich Pastorin Maren Löffelmacher von dem Projekt und ergänzt: „Und auch wir, die wir den Gottesdienst gestalten, sind so wieder unseren Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern näher.“

Der Zoom-Gottesdienst wird gestaltet von Pastorin Maren Löffelmacher, Pastor Stefan Grützmacher und Kantorin Antje Wissemann. Er wird etwa eine halbe Stunde dauern. Im Anschluss ist ein virtueller Kirchenkaffee geplant.

Voraussetzung für die Teilnahme am Gottesdienst ist ein Smartphone, ein Tablet oder ein Computer – idealerweise mit Kamera. Wer morgen an diesem Gottesdienst teilnehmen möchte, kann den Einladungslink bei den Pastorinnen und Pastoren der Kirchengemeinde anfordern.

Außerdem laden die Pastoren dazu ein, sich eine feierliche Atmosphäre zu schaffen und eine Kerze zum Anzünden zu Gottesdienstbeginn bereitzustellen. Weitere Informaionen stehe auf der Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-eu tin.de zu finden.

Für alle, denen die technischen Voraussetzungen zur Teilnahme fehlen und für jene, die den Kirchenraum lieber zum Stillen Gebet aufsuchen möchten, ist die Kirche während der Gottesdienstzeit geöffnet.