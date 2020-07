Plön : Neue Vorstandsmitglieder bereichern Kunstverein

Wolfgang Chroszewski, Karin Wandelt, Valentin rothmaler und die neuen Beiratsmitglieder Dieter Pape und Andreas Kothe machen mit.

von Michael Kuhr

26. Juli 2020, 13:52 Uhr

Plön | Posten sind neu besetzt, Pläne für nächste Ausstellungen nehmen Gestalt an: Nach der corona-bedingten Pause trafen sich am Freitag im Kulturforum Alte Schwimmhalle in Plön lediglich 20 (der 143) Mitglieder des Kunstvereins Schwimmhalle Schloss Plön zur Jahresversammlung. Verabschiedet wurde Dr. Jürgen Hansen, der den Verein seit der Gründung 1992 im Vorstand, als langjähriger Vorsitzender und zuletzt als stellvertretender Vorsitzender begleitet hat.

„Abwechslung tut dem Verein gut“, meinte Hansen nach seiner Verabschiedung durch Wandelt. Als kompetenter Jurist habe er dem Verein eine Satzung gegeben, ihn beraten und viel Hilfe geleistet bei einem Konzept, das der Verein beim Umzug vom Schloss in die Schwimmhalle beibringen musste, dankte die Vorsitzende Hansen für sein Wirken und die gute Zusammenarbeit. Er werde eine große Lücke lassen. Mit viel Optimismus und Unterstützung der Stadt und weiterer Institutionen sei damals die Neuorientierung gelungen. Getragen wird das Kulturforum vom Eigentümer Marius-Böger-Stiftung, von Einzelpersonen und Vereinen, darunter Gymnasium Schloss Plön, Universitätsgesellschaft, VHS, Heimatkundeverein, Prinzenhausverein, Jazzgesellschaft, Kreismusikschule, Kunstverein sowie Stadt Plön und Förde Sparkasse.

Finanziell sieht es etwas besser aus als noch im November 2019 bei der Jahresversammlung. Der Grund: Da es wegen Corona in 2020 nur eine Veranstaltung gibt, weist die Kasse im Plan für 2020 einen Überschuss von 4280 Euro auf. Die Jahresrechnung 2018 bilanzierte ein Minus von über 5000 Euro, in 2019 wurde ein leichtes Plus von rund 1800 Euro erwirtschaftet. Zwölf neue Mitglieder verstärken den Verein bei zwei Abgängen.

In der Frühjahrsausstellung 2021 möchte Pape Werke des konkreten Künstlers Andreas Brandt (1935 bis 2016) im Kulturforum zeigen. Valentin Rothmaler schlug vor, als Ersatz für die wegen Corona ausgefallene Frühjahrsausstellung von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 mit einer Lichtinstallation des Konzeptkünstlers Mischa Kuball die dunkle Jahreszeit zu erhellen. Die Lichter würden aus dem Inneren des Kulturforums heraus leuchten.

In den Wahlen wurden einstimmig für zwei Jahre bestätigt oder neu gewählt: Vorsitzende Karin Wandelt, ihr neuer Stellvertreter Wolfgang Chroszewski, die Beisitzer Valentin Rothmaler, Barbara Wolf (neu) und Professor Ulrich Sommer sowie neu die Beiräte Dieter Pape (zuvor zweiter stellvertretender Vorsitzender) und Andreas Kothe.

Wolf und Chrosziewski wirkten zuvor einige Jahre im Beirat, Kothe half dem Team schon mehrfach bei Ausstellungen. Der 57-Jährige stammt aus der Südheide und arbeitete vor dem Umzug nach Plön in Braunschweig in Bio-Unternehmen. Kunst sei für ihn ein Lebensmittel, sagte Jazz-Fan Kothe, der am früheren Wohnort selbst einen kleinen Verein ins Leben gerufen habe, um Lesungen und Veranstaltungen rund um Literatur zu organisieren. Der frühere Eutiner Psychotherapeut und Musiker Wolfgang Chroszewski (69) aus Grebin hatte 2019 das neue Veranstaltungsformat „Jazz-Apart“ als zweites Standbein zur Kammermusik aus der Taufe gehoben.