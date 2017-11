Neue Vergütung für Stadtwerke-Aufsichtsrat

von Constanze Emde

erstellt am 15.Nov.2017 | 23:25 Uhr

Es gibt einen neuen Beschluss zur Entschädigung der Aufsichtsratsmitglieder der Stadtwerke: Mit einer knappen Mehrheit (sechs zu fünf) stimmten CDU, Grüne und FDP für den CDU-Vorschlag, die Summen pro Sitzung künftig wie folgt anzupassen: Die Vorsitzenden sollen monatlich 58,33 Euro bekommen, einfache Mitglieder 40 Euro monatlich und Externe anstelle von bisher 200 Euro Reisekostenerstattung künftig 250 Euro pro Sitzung. Im Jahr wäre das für den Vorsitzenden eine Verdopplung von rund 350 auf 700 Euro, für die einfachen Mitglieder eine Steigerung von 175 auf 480 Euro – bezogen auf die alte Vergütung, erklärte Rachfahl auf Nachfrage.

Vor diesem Beschluss gab es allerdings eine hitzige Diskussion, an deren Anfang Eike Diller (Grüne und Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke) vor Verlassen des Saals erklärte: „Ich missbillige die Haltung einer Fraktion zutiefst, die sich wie ein kleines Kind vor die Kasse wirft, weil ihr ein Beschluss nicht passt.“ Das Thema Aufwandsentschädigung der Aufsichtsratsmitglieder habe drei oder vier Sitzungen gefüllt, es gebe einen Beschluss dazu. Doch die Steigerung der Aufwandsentschädigung empfand die CDU als zu hoch (wir berichteten) und beantragte deshalb in der jüngsten Hauptausschusssitzung die Aufhebung des im Sommer gefassten Beschlusses, der für einfache Mitglieder eine Entschädigung von rund 1900 Euro im Jahr vorsah, für Vorsitzende rund 2900 Euro. Diese Summen werden nun vorerst nur für drei Monate bis Dezember gezahlt, dann soll der neue greifen.

„Wir waren nie gegen eine Erhöhung aber nicht in dem Ausmaß“, so Rachfahl. Doch die Gesprächsversuche seien im ersten Ausschuss dazu gescheitert. Hans-Georg Westphal (SPD) bezeichnete es Dienstagabend als „fatal, wenn die Entscheidung jetzt wieder zurückgedreht werden würde“. Detlef Kloth (SPD) ergänzte: „Wir reden hier nicht über Lohn, sondern über eine Entschädigung. Vergleichbare Unternehmen zahlen ihren Mitgliedern das achtfache.“ Außerdem hinke der Vergleich mit der Entschädigung der Stadtvertreter, denn die Entschädigungszahlung der Aufsichtsratsmitglieder müsse versteuert werden. Auch Olaf Schmidt, der nach dem Austritt bei der CDU nun mit der SPD-Fraktion zusammenarbeitet, passte der neue Beschluss hörbar nicht: „Sie diktieren der GmbH, die maßgeblich zur wirtschaftlichen Situation der Stadt beiträgt, wie sie zu führen ist. Das geht so nicht.“