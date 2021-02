Lübeck : Neue Stabsstelle koordiniert Fragen rund ums Ehrenamt

Stadt und Verein E-Punkt arbeiten zusammen, wollen Angebote für ehrenamtliches Engagement besser abstimmen.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

01. Februar 2021, 11:24 Uhr

Lübeck | Viele Menschen in der Hansestadt engagieren sich freiwillig und ehrenamtlich. Sie helfen in der Nachbarschaft, in schwierigen Lebenssituationen oder begleiten als Mentoren junge Erwachsene am Anfang ihres Berufslebens. Als neue Service- und Koordinierungsstelle nimmt jetzt im Verwaltungszentrum Mühlentor die Stabsstelle Koordinierung Ehrenamt ihre Arbeit auf. Sie ist dem Fachbereich Wirtschaft und Soziales angegliedert. Ihre Aufgabe ist es, freiwilliges Engagement zu stärken, attraktiver zu gestalten sowie die Angebote von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen stadtweit aufeinander abzustimmen. Ein Hauptprojekt ist die Ausarbeitung einer gesamtstädtischen Strategie zur Zukunft des Ehrenamts in der Hansestadt, „die mit breiter Beteiligung der Stadtgesellschaft erfolgen wird“, teilte die Stadt weiter mit. Auch den großen Bedarf an Räumlichkeiten für ehrenamtliches Engagement werde die neue Stabsstelle als Thema angehen.

„Organisationen, Verbände und Projekte, die auf ehrenamtliche Tätigkeiten setzen, werden von der Unterstützung der neuen Stabsstelle profitieren“, so die Stadt. Alle hätten nun einen direkten Ansprechpartner für ihre Anliegen auf städtischer Seite.

Angebote fortführen und weiter ausbauen

Geleitet wird die Stabsstelle von den Hauptamtlichen Lisa Rupp und Dr. Jens Ilse. Die neue Stabsstelle wird darüber hinaus eng mit der Lübecker Freiwilligenagentur E-Punkt zusammenarbeiten. „Beide Tandempartner werden in enger Abstimmung mit jeweils unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten kooperieren“, hieß es weiter. Stadt und E-Punkt bündeln damit ihre Arbeit, um gemeinsam das ehrenamtliche Engagement in der Hansestadt weiterzuentwickeln. Der Verein E-Punkt soll dabei seine bisherigen Angebote fortführen und weiter ausbauen. Neben der Beratung, Vernetzung und Qualifizierung von ehrenamtlich Engagierten rücke zukünftig auch die Unterstützung von Vereinen und Initiativen, insbesondere in den Bereichen Digitalisierung, Organisationsentwicklung und Freiwilligenmanagement, in den Vordergrund. Gleichzeitig soll die Stabsstelle auf der Ebene der Hauptamtlichen, Verwaltung und Politik für das Ehrenamt wirken.

Förderung durchs Land

Die Gründung dieser Tandemstruktur mit Modellcharakter geht auf einen Bürgerschaftsbeschluss von Anfang 2020 zurück und beinhaltet die Einrichtung von Personalstellen innerhalb der Verwaltung sowie die Förderung einer hauptamtlichen Stelle bei E-Punkt. Das Kooperationsprojekt wird zunächst bis Ende 2022 über das Land Schleswig-Holstein im Rahmen der Ehrenamtsstrategie der Landesregierung gefördert.

Senator und E-Punkt-Leiterin erfreut

Als zuständiger Senator freut sich Sven Schindler: „In diesem Jahr können wir als Stadtverwaltung gemeinsam mit ePunkt durchstarten und das Engagement der Bürger:innen in Lübeck auf ganz neue Weise stärken.“

Die Teamleiterin Stine Nielandt bei E-Punkt ist ebenfalls begeistert: „Es ist einfach toll, dass wir als zivile Organisation zukünftig Hand in Hand mit der Hansestadt Lübeck, die Ehrenamtlichen in Lübeck bestmöglich in ihrem Engagement unterstützen können.“