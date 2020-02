Eutin : Neue Skate-Anlage: Verein schlägt inklusiven Standort vor

Trotz Bedenken: Vorsitzender ist für Flächen im Seepark oder am Schwimmbad. Entscheidung soll erst nach Workshop fallen.

Avatar_shz von Constanze Emde

07. Februar 2020, 14:52 Uhr

Eutin | Schwimmen, skaten und spielen an einem Ort? Nach Vorstellung des neugegründeten Skateboardvereins „Drop-in“ könnte Eutin an der Schwimmhalle eine inklusive Anlage für Skater anstelle der „Terrassenbeete “ schaffen. Diese Überlegung äußerte Vereinsvorsitzender Stephan Barnstedt im Stadtentwicklungsausschuss, nachdem Susanne Stange vom Fachdienst für Stadt- und Gemeindeplanung sechs vorab geprüfte mögliche Flächen für eine neue Anlage vorstellte.

Constanze Emde

Platz vor der Schwimmhalle ist kleiner als vom Verein gewünscht, Lärmschutz laut Stadt nicht realisierbar

Einziges Problem aus Sicht des Fachdienstes: Der Platz entspricht nur einem Drittel der vom Verein gesuchten Flächengröße, Lärmschutzmaßnahmen seien vor Ort auch nicht umsetzbar, wegen der Wohnbebauung aber notwendig.

Constanze Emde

Neue Anlage statt Sanierung der maroden an der Blauen Lehmkuhle

Der Verein „Drop-in“ war im Herbst an die Stadt mit dem Wunsch herangetreten, Ersatz für die veraltete und marode Skater-Anlage an der Grundschule Blaue Lehmkuhle zu schaffen – an einem möglichst zentralen Standort. Der zuständige Ausschuss für Schule, Sport, Jugend und Kultur, in dem der Wunsch erstmals vorgetragen wurde, begegnete dem Anliegen der Mitglieder offen, stimmte einem Workshop zur Standortsuche und Platzgestaltung sowie Haushaltsmitteln in Höhe von 20.000 Euro zu. Hauptargument dabei war der Präventionsgedanke, etwas für die Jugendlichen der Stadt schaffen zu wollen (wir berichteten).

Stadt schlägt wegen vorhandener Infrastruktur eine noch zu kaufende Fläche am Waldeck vor

Im Ausschuss am Donnerstagabend präsentierte Stange die Ergebnisse verschiedener Flächen, die Verwaltung unter der Maßgabe der guten Erreichbarkeit, einer Größe von 1500 Quadratmeter sowie WC-Anlagen und Materialunterbringung untersucht hatte. Die Favouritenfläche des Vereins im Seepark gegenüber des bestehenden „Spielebands“ empfahl Susanne Stange nicht, da nach Auskunft des Innenministeriums ein Teil der Fördermittel zurückerstattet werden müsste. „Im Ergebnis sind wir da fast bei der Eutiner Treppe“, deutete Stange Aufwand und Kosten an. Außerdem müsse die Anlage dort jederzeit allgemein zugänglich sein, ein neues Konzept für den Park geschrieben werden.

Die Stadt schlägt deshalb das Waldeck als Standort vor, da dort Infrastruktur der Sportanlagen wie WC, Umkleiden und Parkplätze vorhanden sind. „Diese Fläche müsste angekauft werden, würde sich aber für Wettkämpfe auch gut eignen“, so Stange.

Güterbahnhof liege zentral, Klientel passe aber nicht zu den Jugendlichen

Der Güterbahnhof sei als weitere Fläche zwar gut mit dem ÖPNV erreichbar, allerdings habe die Stadt dort andere Pläne. Barnstedt selbst halte das Klientel, das die Bahnhofsnähe suche nicht verträglich mit den skatenden Jugendlichen.

„Ich würde es ungern sehen, das jetzt schon etwas beschlossen wird“, sagte er nach seiner Meinung befragt. Jeder Standort habe unterschiedliche Qualitäten, er wolle aber einem Workshop, dessen Termin noch nicht feststeht, nicht vorweg greifen. „Vielleicht stellen wir fest, dass wir eine viel kleinere Fläche brauchen, als bislang gedacht. „Was böte uns das dann noch für Möglichkeiten in der Standortsuche“, sagte Barnstedt. Er wolle trotz drohender Fördermittelrückzahlungen den Seepark weiter „mit betrachten“, sehe aber auch große Chancen an der Schwimmhalle. „Wir könnten dort eine inklusive Skatebahn mit einer integrierten Rampe zum Bad machen, haben unweit davon ein Inklusionshotel in Planung und mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist der Standort auch erreichbar“, sagte Barnstedt.

Skateranlage wird langfristiges Projekt

Nicht berücksichtigt bei aller Standortprüfung sind mögliche Kosten für Erwerb, Schaffung des Baurechts sowie den Lärmschutz, machte Stange auf CDU-Nachfrage klar. Auch die Umsetzung dauere möglicherweise länger, als das Interesse jetzt jugendlicher Vereinsmitglieder an der Sportart bestehe. Das Argument der Freien Wähler, Malente plane eine Skateanlage für rund 200.000 Euro und ob da nicht kooperiert werden könne, fand keine Zustimmung. Malente hat im Rahmen zahlreicher Projekte der Städtebauförderung auch eine Skateranlage für bislang 180.000 Euro im Konzept vorgesehen. Die Umsetzung sei aber langfristig geplant binnen der nächsten 15 Jahre.

Dem Wunsch Barnstedts, nichts zu beschließen, bevor der Workshop mit interessierten lokalen Skatern sowie Vertretern der Politik und Verwaltung stattfinde, kam der Ausschuss nach.