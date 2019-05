Plön : Neue Seilbahn und Kletterwand für die “Seeschwalben“

Pfadfinderstamm saniert zum 20. Geburtstag sein Gelände. Viele Spender tragen zum Gelingen bei.

von Bernd Schröder

26. Mai 2019, 12:38 Uhr

Plön | Zwölf Jahre sind vergangen, seit der Plöner Pfadfinderstamm „Seeschwalben“ auf seinem Gelände ein großes Spielgerät mit Hilfe von 20.000 Euro an Spenden aufgebaut hat. Jetzt war es an der Zeit für ebenfalls mit Spenden finanzierte, umfassende Reparatur- und Sanierungsarbeiten, denn das 20-jährige Jubiläum der Pfadfinder steht an und soll am 1. September gefeiert werden.

Die Arbeiten begannen im März. Am Wochenende werkelten rund 25 Helfer und erneuerten einen neun Meter langen Mast für die Seilbahn, die 75 Meter Richtung Schöhsee verläuft, setzten Dächer instand und reparierten Treppen und Kletterturm. Für Sonnabend luden sie mehrere Vertreter von Spenderorganisationen ein, sich vor Ort ein Bild von den Arbeiten zu machen und mit anzupacken.

Peter Mordhorst, Regionaldirektor der Förde Sparkasse, überbrachte einen Scheck über 500 Euro. Hans-Joachim von Bergholz und Peter Wiegner (Johanniter-Hilfsgemeinschaft Kiel) hatten 1500 Euro überwiesen. Axel Hunzinger von der Fördergesellschaft des Lions Club Plön hielt 1000 Euro als Scheck bereit. Von der Stiftung Gertrud kamen 1500 Euro.

„Wir hatten mit 6000 Euro kalkuliert, werden aber etwa 8500 Euro brauchen“, schätzte Ehrenpfadfinder Frank Evers. Er gehört dem Förderverein der Pfadfinder an, dessen Vorsitzende Claudia Krüger ebenfalls vor Ort war. Krüger ist stellvertretende Vorsitzende im Leitungsteam des Stammes Seeschwalben mit rund 120 Pfadfindern, das Markus Kuster anführt. Mit im Team seien außerdem Christian Kruse, Kristina Pries, Cara Leitgeb, Marla Schramowski und Andreas Lepenies, erwähnte Kuster. Jeder wirke nach seinen Fähigkeiten. Schade sei nur, dass viele Eltern sich immer mehr zurückzögen. Aber seine eigenen Kinder würden heute von Mitarbeiterhelfern vorbereitet, die damals vor 20 Jahren selber als Kinder begannen.

„Die Vordächer waren durch, das Splintholz bröselt weg, morsche Teile werden mit Lärchenholz ersetzt“, erläuterte Kuster die Arbeiten. Die Kletterwand werde mit Kunststoffplatten statt Holz verstärkt. Den Douglasienstamm für den Mast, der mittels eines Radladers hochgezogen wurde, habe eine Plöner Familie gestiftet, erklärte Evers. Dabei entpuppte sich dieser Teil als besondere Herausforderung. Wenn die Seilbahn fertig ist, es sei bereits die dritte, gehe es wieder auf einem Teller sitzend und mit Klettergurt gesichert rasant Richtung See, wo eine Feder bremst. Zur Feier am 1. September wollen die Seeschwalben ihren Lehmofen anheizen, in dem Platz für sechs bis zwölf Pizzableche sei. Im selbst gebauten Ofen sorgen 3000 von Kindern geformte Lehmeier dafür, dass sich die Wärme besser hält.