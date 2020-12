Neustadt : Neue Schiffssimulatoren für Ausbildung der Bundespolizei See

Bundesmittel in Höhe von sieben Millionen Euro fließen nach Neustadt.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

27. Dezember 2020, 10:51 Uhr

Neustadt | Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat kürzlich sieben Millionen Euro für neue Schiffssimulatoren der Bundespolizei See in Neustadt zur Verfügung gestellt. Auf Antrag des ostholsteinischen CDU-Abgeordneten und Mitglied im Haushaltsausschuss Ingo Gädechens erhalte die Bundespolizei aus diesen Mitteln sowohl einen Schiffsführungssimulator mit vier Computerbrücken sowie einen Maschinenwachraumsimulator. Das teilte Gädechens mit. Mit Hilfe der Simulationstechnik können die Bundespolizisten noch besser als bisher auf den Dienst gerade an Bord der neuen 86 Meter Schiffe vorbereitet werden. Dabei könnten auch kritische Szenarien geübt werden, ohne dass das Personal oder Material gefährdet werde, hieß es weiter.

Der Bund investiert insgesamt über 9,8 Millionen Euro in die Erweiterung des Maritimen Schulungs- und Trainingszentrums der Bundespolizei See in Neustadt. Abteilungsleiter Karl-Heinz Meyer habe Gädechens bei einem Besuch in Neustadt darauf aufmerksam gemacht, dass ein wichtiger Baustein für das Schulungs- und Trainingszentrum noch fehlt, nämlich die dringend notwendige Simulationstechnik. Gädechens habe die damalige Anregung mit nach Berlin genommen und lotete seitdem die Möglichkeiten einer Unterstützung aus dem Bundeshaushalt aus. „Heute freue ich mich, dass mein Einsatz erfolgreich war. Der Haushaltsausschuss hat mit seiner Entscheidung alle Weichen gestellt, sodass die Simulationstechnik schnellstmöglich angeschafft werden kann“, sagte Gädechens.

Die insgesamt sieben Millionen Euro teilen sich auf in 6,5 Millionen Euro für den Schiffsführungssimulator, der damit vollständig 2021 angeschafft werden kann. Für die 1. Ausbaustufe des Maschinenwachraumsimulators werden 500.000 Euro zur Verfügung gestellt.

Die weiteren Ausbaustufen erfolgen dann in den Folgejahren. Die Simulatoren für den Maschinenwachraum entsprechen dem Einsatzschifftyp P86, der sogenannten Potsdam-Klasse. Insgesamt drei Schiffe dieser neuen Klasse – die Potsdam, Bamberg und Bad Düben – stehen der Bundespolizei aktuell zur Verfügung.