Neue Post öffnet in zehn Tagen am Rosengarten

von Constanze Emde

12. Oktober 2018, 09:42 Uhr

Langsam ist alles in dem typischen Post-Gelb eingerichtet: Im einstigen Juwelier-Geschäft Schönke in der Straße Am Rosengarten 16 eröffnet übernächsten Mittwoch, 24. Oktober, die neue Postfiliale im Zentrum Eutins. Auf 130 Quadratmetern sollen nicht nur alle Dienstleistungen einer Postfiliale inklusive Paketdienst und Postbank angeboten werden, sondern auch eine Lotto-Annahmestelle. Es wird außerdem ein Verkaufssortiment mit Zeitschriften, Tabak- und Süßwaren geben.