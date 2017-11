Neue Pläne für Eutiner Triathlon

vergrößern 1 von 2 1 von 2

02.Nov.2017

Die Absage des Rosenstadt-Triathlons 2018 (wir berichteten) gibt dem Polizeisportverein Eutin die Gelegenheit, das Konzept der etablierten Sportveranstaltung zu überdenken. Im Mittelpunkt der Überlegungen des Organisationsteams um Thelse Schilling steht ein Ortswechsel. Das Gelände am Kleinen See ist aufgrund der räumlichen Enge und

des sanierungsbedürftigen Schulgebäudes nicht optimal. So liegt der Schluss nahe, die Eutiner Stadtbucht in den Mittelpunkt des Triathlons zu stellen. „Wir wollen die Veranstaltung weiter entwickeln“, sagt Thelse Schilling. Dabei soll der Charakter der Wettbewerbe erhalten bleiben, die allen Altersstufen und den unterschiedlichen Leistungsstufen von den Schülern C bis zu den 2. Bundesligen der Männer und Frauen gerecht werden. Der Rosenstadt-Triathlon war Ende der 2000er Jahre schon einmal zur Stadtbucht umgezogen, war aber, auch wegen großer organisatorischer Belastungen, an die Schule am Kleinen See zurückgekehrt. Die für die Landesgartenschau 2016 neu gestaltete Stadtbucht steht im Mittelpunkt des Vorhabens. „Die gesamte Schwimmstrecke ist dort gut einsehbar“, stellt Schilling fest. Bei der Laufstrecke hat sie den Schlosspark im Blick: „Die Sportlerinnen und Sportler werden sich sicher noch lange daran erinnern, wenn sie beim Lauf durch den Schlosspark die Schokoladenseite der Stadt Eutin wahrnehmen“, wirbt sie für die Planungen. Zudem gebe es mit der neuen örtlichen Ausrichtung bessere Möglichkeiten für die Verpflegung von Sportlern und Zuschauern, für Messestände und andere Angebote, so könne sie sich Spielmöglichkeiten für Kinder, zum Beispiel mit einer Hüpfburg, vorstellen. Bereits bewährt habe sich die Radstrecke, die die Kerntangente einschließt. Sie habe durchweg positive Rückmeldungen erhalten, berichtet Schilling von den Erfahrungen des Triathlons in diesem Jahr.

Die sanitären Anlagen am Kleinen See seien für die Athletinnen und Athleten schwer zumutbar. An der Stadtbucht könne man zum Beispiel einen Toilettenwagen aufstellen.

Auch Bürgermeister Carsten Behnk ist von der Idee angetan: „Der Rosenstadt-Triathlon wäre dann mitten in der Stadt sichtbarer als auf dem Gelände am Kleinen See.“ So könnten auch Zuschauer die Faszination des Ausdauersports erleben, die die Stadt als Touristen genießen wollen.

der Schleswig-Holsteinischen Triathlon-Union (SHTU) will Thelse Schilling die Veranstaltung für 2019 terminieren, dabei hat sie den dritten Sonntag im Juni, also den 16. Juni, vorgesehen. „Wir hoffen, dass die Termine, die dort festgelegt und für den Veranstaltungskalender der Deutschen Triathlon-Union gemeldet werden, dieses Mal tatsächlich für alle beteiligten Vereine verbindlich sind“, hofft Thelse Schilling.