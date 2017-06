Neue Pläne für Bauland in Fissau

vergrößern 1 von 2 Foto: krauskopf 1 von 2

Nichts erinnert daran, dass hier einmal eine Tankstelle stand: Eine Fläche an der Sielbecker Landstraße in Fissau gegenüber der Einmündung der Dorfstraße liegt seit Jahren brach. Potenzielle Käufer für die Grünfläche gab es viele, wegen einer drohenden massiven Bebauung beschloss die Stadtvertretung vor fünf Jahren die Aufstellung des Bebauungsplanes 121 zur Steuerung einer ortsangepassten Bebauung.

Am vergangenen Donnerstag wurde im Stadtentwicklungsausschuss ein Projekt vorgestellt, das grundsätzlich auf Wohlwollen stieß. Thies Hahn und Dirk Jaetzel, Gesellschafter der Firma Thies Hahn Innovative Energiesysteme GmbH, wollen auf dem Grundstück ein zweigeschossiges Haus mit zehn Wohneinheiten bauen. Statt nach B-Plan möglichen zwei Gebäuden wolle man lieber ein kompaktes Gebäude mit zwei Etagen errichten, schilderten Hahn und Jaetzel.

Die Mitglieder des Ausschusses ließen sowohl für diese Idee als auch für den umfangreichen Einsatz moderner Technik zur Energieeinsparung Wohlwollen erkennen. Die weitere Beratung wurde aber in den Juli vertagt: Zuvor will sich der Ausschuss die Gegebenheiten vor Ort anschauen, vor allem mit Blick auf den Vorschlag der beiden Unternehmer, das Grundstück nicht von der Sielbecker Landstraße aus zu erschließen, sondern über eine Stichstraße, die zu fünf Grundstücken in der zweiten Reihe führt. Diese Anliegerstraße ist verhältnismäßig schmal.



Einzelhandelskonzept

Ausgiebige Diskussionen gab es im Ausschuss zur Übertragung von Vorgaben aus dem Einhelhandelskonzept in Bebauungspläne, anschoben von einer sehr kurzfristig eingegangen Unterschriften-Aktion: Um 16.07 Uhr, keine zwei Stunden vor Beginn der Sitzung, hatte den Ausschuss-Vorsitzenden Heike Godow eine E-Mail erreicht. Ihr Inhalt: Die Aufforderung an den Ausschuss, eine Änderung des Bebauunsplanes 60 zu verschieben und vorher die betroffenen Firmen anzuhören. Der B-Plan betrifft etwa zehn Firmen an der Steenbock-Straße, an der Lübecker Landstraße und an der Johann-Specht-Straße, die Forderung an den Ausschuss hatten Vertreter von 23 Betrieben unterzeichnet.

Begründet worden war die Forderung der Vertagung mit fehlender rechtzeitiger Information für die Betroffenen. Die geplanten Änderungen seien eine erhebliche Einschränkung der Unternehmerfreiheit und trügen nicht zur Stärkung der heimischen Wirtschaft bei.

Diese überraschende Protestaktion bewirkte im Ausschuss sehr unterschiedliche Reaktionen: Er sei angesichts der Feststellung, dass die Betroffenen nicht informiert worden seien, sprachlos, merkte Matthias Rachfahl (CDU) an, auch SPD und Grüne zeigten keine Bereitschaft, einen seit fünf Jahren beschrittenen Weg zu verlassen, nämlich das 2012 beschlossene Einzelhandelskonzept schrittweise in die Bebauungspläne einzuarbeiten.

Während Marius Winkler (FDP) Bereitschaft andeutete, über eine Vertagung des Beschlusses zugunsten einer Anhörung der Geschäftsleute nachzudenken, ritt Malte Tech (Freie Wähler) einen Totalangriff auf das Einzelhandelskonzept: Er kenne keine Stadt, die mit einem solchen Konzept wirklich erfolgreich gewesen sei: Eine Festlegung von Warensortimenten, die in vorgegebenen Bereichen der Stadt nicht angeboten werden könnten, bleibe wirkungslos, zumal sich Firmen mehrfach schon Ausnahmen eingeklagt hätten. Es sei an der Zeit, das Konzept zu beerdigen. Den Antrag Techs auf Vertagung trug in namentlicher Abstimmung kein anderes Ausschussmitglied mit. Bei der anschließenden Abstimmung über die Änderung des B-Planes Tech überraschte Tech mit einer Zustimmung.



Lübecker Landstraße

Für 16 Grundstücke auf beiden Seiten der Lübecker Landstraße zwischen Tankstelle und Weberhain hat der Ausschuss einer Veränderungssperre erlassen und die Aufstellung eines Bebauungsplanes beschlossen. Mit dem sollen unpassende Eingriffe in das Bild einer geschlossenen Reihe von Villen verhindert werden. Anstoß gab eine Bauanfrage, die – wie es hieß – den Charakter eines Gebäudes erheblich verändert hätte.



Sonnenkoppel

Seit fünf Jahren läuft die Diskussion über den B-Plan 119 für die sogenannte „Sonnenkoppel“ in Neudorf, knapp sechs Hektar zwischen den Straßen Blaue Lehmkuhle, Anny-Trapp-Straße, Raboldesburg und Beuthiner Straße, erst im März war noch einmal eine Auslegung beschlossen worden. Wenn es nach Ansicht der Grünen und Malte Tech gegangen wäre, hätte es am Donnerstag noch einmal eine Vertagung gegeben. Tech plädierte für eine Änderung, mit der eine Ausrichtung einiger Häuser zur besseren Nutzung der Sonnenenergie ermöglicht werde, Christiane Balzer und Tilo Hegenberg (Grüne) bemängelten eine veralterte Planung, die den Erfordernissen der Energiewende nicht entspreche. Mit neun Ja-Stimmen von CDU, SPD und FDP bei der Enthaltung von Malte Tech und Klaus Kibbel (SPD) und den beiden Gegenstimmen der Grünen wurde der B-Plan verabschiedet; das letzte Wort hat die Stadtvertretung.

von Achim Krauskopf

erstellt am 02.Jun.2017 | 15:32 Uhr