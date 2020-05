Eutin : Neue Parkgebühren ab 1. Juli geplant

Zwei-Zonen-System finden Fraktionen grundsätzlich gut / Gespräch mit Kaufleuten der Innenstadt vor der Stadtvertretung

Avatar_shz von Constanze Emde

13. Mai 2020, 15:32 Uhr

Eutin | Das neue Parkgebührensystem Eutins hat im Kern nur drei Neuerungen: Die Bewirtschaftung der Parkflächen im Zentrum wird erweitert (von 458 auf 705, plus einige Kurzzeitparkplätze mit Scheibe), auch zeitlich von 8 bis 16 Uhr (statt bislang 9 bis 15 Uhr), und das Ticket innerhalb einer Zone ist auf allen Parkplätzen der Zone gültig und muss nicht jedes mal neu gelöst werden.

25 Cent Erhöhung nur in der ersten Stunde

Im 400 Meter Radius um den Marktplatz soll künftig die rote Zone sein, in der für das Abstellen von Fahrzeugen ein Ticket gelöst werden muss. Bislang waren das 25 Cent für eine halbe Stunde in der ersten Stunde, danach 50 Cent. „Im neuen System kostet eine halbe Stunde von Anfang an 50 Cent. Die Erhöhung findet also nur in der ersten Stunde statt“, erklärte der zuständige Fachbereichsleiter Martin Klehs im Hauptausschuss am Dienstagabend.

Im grünen Bereich stehen 425 Parkplätze ohne Beschränkungen zur Verfügung, auf 81 Stellflächen ist die Höchstparkdauer mit Scheibe auf drei Stunden begrenzt.

Drängen des Gemeindeprüfungsamtes und Refinanzierung der Straßenausbaubeiträge machen Erhöhung nötig

„Mit dem Konzept können ihre Vorgaben, die Einnahmen im Schnitt um 500.000 Euro zu erhöhen zur Kompensation der Straßenausbaubeiträge, erreicht werden bei einer geschätzten Auslastung zwischen 50 und 60 Prozent“, sagte Martin Klehs in Richtung Stadtvertreter.

Diese begrüßten die Idee der Verwaltung grundsätzlich, jedoch hielten FDP, Freie Wähler die Einführung zum jetzigen Zeitpunkt für „ungeeignet“ und „das falsche Signal“, da die Kaufmannschaft durch Corona schon genug leide und gebeutelt sei. Die FWE sprach sich komplett gegen eine Erhöhung aus. Die Sorge der drei Fraktionen: Danach sei die Stadt leer, die Menschen würden dann erst recht nach Kiel oder Lübeck fahren.

Malte Kuhr (CDU) hielt dagegen, dass die „marginale Veränderung“ von 25 Cent mehr die Menschen noch nicht in eine andere Stadt treibe. Es gebe in anderen Städten tolle Cash-back-Aktionen, die sich Händler einfallen lassen könnten, so Kuhr. Monika Obieray (Grüne) lobte die Idee mit dem 400-Meter-Radius, dies sei gut zu schaffen und verglichen mit anderen Städten an Weg und Kosten „ein Witz“. „Wer mit dem Bus in die Stadt und wieder zurückfährt, muss mehr zahlen als einer, der drei Stunden parkt. Das ist diesbezüglich nicht mal verhältnismäßig und auch sozial gesehen übermäßig günstig“, machte Obieray klar.

Bürgermeister Carsten Behnk rief neben der Kompensation der Straßenausbaubeiträge den zweiten Grund für eine Erhöhung der Ticketpreise in Erinnerung: Das Gemeindeprüfungsamt würde sonst beim Antrag auf Fehlbedarfszuweisungen mindestens eine halbe Million Euro abziehen. Da der Prüfer der Verwaltung vorgerechnet hatte, dass über den Daumen etwa 1,2 Millionen Euro Mehreinnahmen über die Parktickets für den städtischen Haushalt zu holen seien.

Stadtvertretung im Juni soll über neues System ab 1. Juli entscheiden

Offen blieben die Fragen nach der Anzahl der Behindertenparkplätze und einer möglichen Pauschale, die Anwohner künftig zahlen könnten, um haustürnah parken zu können. Vor der nächsten Ausschusssitzung im Juni soll es ein Treffen mit den Kaufleuten geben. Die Stadtvertretung soll noch vor der Sommerpause über die Änderungen ab 1. Juli entscheiden.