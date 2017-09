Neue Marke: „Wir-Gefühl gesucht“

von Constanze Emde

14.Sep.2017

„Wofür stehen wir eigentlich, wofür steht Eutin, wie wollen wir uns ausrichten?“ Die Klärung dieser Fragen und das Ziel, Eutin eine neue, einheitliche Marke zu geben, ist den Mitgliedern des Hauptausschusses 100 000 Euro wert – allerdings mit Sperrvermerk.

Stadtmanagerin Kerstin Stein-Schmidt präsentierte im Hauptausschuss am Dienstagabend ein mögliches Vorgehen: „Es ist eigentlich nur der logische Schritt, nun mitten in der Stadtsanierung auch das Marketing voranzutreiben, denn wir müssen die Menschen für uns interessieren.“ Das Ziel sei es, die Wirtschaft zu stärken, Touristen anzulocken – und: so fügten die Ausschussmitglieder in der Diskussion hinzu „auch neue Einwohner für die Stadt zu gewinnen“. Andere Städte machen es vor, sagte Stein-Schmidt, „Kiel als Sailingcity“ und Lübeck als „Wohlfühlstadt“. „Wir wollen für Eutin ein klares Profil, eine starke Marke, denn unsere Wahrnehmung bisher ist zu gering, zu diffus“, sagte die Stadtmanagerin. Eutin sei mal Rosenstadt, Sportstadt, Fair-Trade-Stadt und wie zuletzt berichtet laut Slogan auch Fahrradstadt gewesen. In der Entwicklung einer Marke gehe es nun darum, professionell zu analysieren, was genau Eutins Leitmotiv sein kann, um nicht zuletzt zu schauen, welche Veranstaltungen und Projekte zur Stadt passen, sondern durch eine breite Bürgerbeteiligung im Entstehungsprozess auch ein „Wir-Gefühl“ zu bekommen. Eine Befragung online wie auch offline sei ebenso geplant.

Eines wurde in der politischen Diskussion deutlich: Rosenstadt ist Eutin schon lange nicht mehr: „Jede x-beliebige Stadt hat mehr Rosen, als wir, die sich so nennen“, sagte Margret Möller (FDP), Tourismus-Chef Per Köster pflichtete dem bei.

Heiko Godow (CDU) zeigte sich skeptisch: „Selber machen ist nicht immer die beste Variante, aber so etwas aus der Hand geben, ist schwierig, damit nicht jemand von außen analysiert, womit wir uns wohlzufühlen haben.“ Auch Ausschussvorsitzender Matthias Rachfahl (CDU) fühlte sich an alte Landesgartenschau-Zeiten erinnert: „Da haben wir den Analytikern auch geglaubt, die dann später einräumen mussten, dass nicht alles so eingetreten ist, und wir haben teuer dafür bezahlt.“

Caroline Busse (SPD) wollte wissen, ob der Erfolg überhaupt erwiesen sei: „Gibt es Studien, die beweisen, ob eine starke Marke etwas bewirkt?“ Martin Klehs, Fachbereichsleiter Bürgerservice und Tourismus, erklärte die Schwierigkeit solcher Untersuchungen: „Selbst wenn es welche gibt, es gibt ja keine Kontrollgruppe mit genau den selben Voraussetzungen, anhand derer der Erfolg messbar wäre.“ Die Marke sei kein neues Logo, sondern vielmehr ein Gefühl, das man habe, wenn man an Eutin denke. Ähnlich wie bei Paris – die Stadt der Liebe, so Klehs. Auch Stein-Schmidt zeigte sich überzeugt davon, dass es etwas bringt. „Es steht und fällt mit der Bürgerbeteiligung.

Monika Obieray (Grüne) erinnerte an drei gescheiterte Markenbildungsprozesse, weil es letztlich keinen Konsens gab: „Das muss wirklich professionell moderiert werden, um am Ende nicht nur hohle Phrasen zu haben.“ Andreas Booke, Geschäftsführer bei LMK, sagte: „Eutin ist jetzt schon eine Marke, es bedarf nur einer Modifizierung.“ Bürgermeister Carsten Behnk machte deutlich: „Es ist klar, das wir da auf Qualität achten müssen. Wir brauchen keine Agentur, die am Ende für viel Geld auf die Idee kommt, das wir ein schönes Wappen haben. Aber es geht um ein gemeinsames Gefühl, das verbindet, wenn wir an Eutin denken.“

Letztlich gab der Ausschuss der Verwaltung einstimmig die Chance, einen Markenbildungsprozess auf den Weg zu bringen – allerdings mit einem Sperrvermerk und der Bitte, die Politik in die Entscheidungsprozesse eng einzubinden. 2018 soll das Projekt starten. Der Markenbildungsprozess kann ein gutes Jahr in Anspruch nehmen.