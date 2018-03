Neue Knicks für die Landschaft

„Ostholstein blüht auf“: Kreis startet Initiative zum Erhalt und Pflege der landestypischen Wallhecken / Interessierte können sich beteiligen

von Alexander Steenbeck

23. März 2018, 12:53 Uhr

Unter dem Motto „Ostholstein blüht auf - Ostholsteiner Knickinitiative“ will der Kreis mit Hilfe engagierter Ostholsteiner neue Knicks anlegen und Fehlstellen in Knicks bepflanzen, um durchgängige und wertvolle Lebensräume zu fördern.

Der Fachdienst Naturschutz entwickelt zusammen mit interessierten Bürgern Bepflanzungskonzepte und sorgt für die Finanzierung. In bestimmten Landschaftsräumen übernimmt der Kreis zudem die Umsetzung der Maßnahme.

„Der Kreis unterstützt im Rahmen der Aktion ,Ostholstein blüht auf‘ verschiedene Projekte zur Förderung des Blühspektrums in der Landschaft und leistet somit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und Verbesserung der Biodiversität“, sagte Joachim Siebrecht, Leiter des Fachdienstes Naturschutz. Knicks gehörten zu den gesetzlich besonders geschützten Biotopen und seien wertvolle Landschaftselemente. „Im vergangenen Jahr konnten auf einer Länge von 1060 Metern neue Knicks in Ostholstein angelegt werden“, so Siebrecht weiter.

Als vielfältiger Lebensraum für Pflanzen und Tiere haben intakte und artenreiche Knicks eine wichtige Bedeutung in der schleswig-holsteinischen Kulturlandschaft. Die Kräuter, Sträucher und alten Baumbestände – die sogenannten „Überhälter“ – bieten vielen seltenen und gefährdeten Tieren Nahrung, Schutz und Deckung. Hier können sie ihren Nachwuchs aufziehen. Darunter Kleinsäuger wie die Haselmaus und Fledermaus, Vögel wie Dorngrasmücke oder Goldammer und unzählige Insektenarten. Die durchgehenden Knickstrukturen sind wichtige Leitstrukturen für die Erschließung und Verbindung neuer beziehungsweise bislang getrennter Lebensräume. Oftmals wenig beachtet haben Knicks als Wind- und Erosionsschutz auch eine positive Wirkung für die Landnutzung: Das Austrocknen der Felder und Kulturen durch Wind wird vermindert, Schneeverwehungen unterbunden, die Bodenerosion verhindert.

Die Knickinitiative ist ein Baustein des Ausgleichsmanagements des Kreises. Wer sich für die Ostholsteiner Knickinitiative interessiert und sich an der Neuanpflanzung von Knicks beteiligen möchte, erhält weitere Infos bei der unteren Naturschutzbehörde unter Tel. 04521/ 788-879 sowie unter www. kreis-oh.de/Ausgleichsmanag ement.