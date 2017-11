Neue Klinik besser als Sanierung – aber Minister sieht Klärungsbedarf

von Achim Krauskopf

erstellt am 23.Nov.2017 | 13:33 Uhr

Drei echte Neuigkeiten gab es gestern mit Blick auf die Sana-Kliniken: Den Wasserschäden zum Trotz geht der Betrieb in der Eutiner Klinik ohne Einschränkung weiter. Doch statt einer teuren Sanierung setzt die Geschäftsführung auf einen Neubau (siehe auch Seite 1).

Eine weitere „Baustelle“ haben die Grünen im Kreistag angepeilt: Sie wollen, dass auf Betreiben des Landrats alle wichtigen Einrichtungen zu einer Regionalkonferenz eingeladen werden. Bei der sollen unter der Moderation des Sozialministeriums konkrete Perspektiven und Bedingungen einer patientengerechten und ökonomisch machbaren Gesundheits- und Notfallversorgung sowie der Geburtshilfe im Kreis erarbeitet werden.

Zur Begründung heißt es, in den beiden vergangenen Jahren sei immer klarer geworden, dass die Gesundheitsstrukturen in Ostholstein nicht zukunftssicher seien. Einschränkungen des Angebots der Sana-Kliniken hätten zu einem massiven Vertrauensverlust in der Bevölkerung geführt.

Und weiter: „Da die Kreispolitik keine direkten Einwirkungsmöglichkeiten hat und die direkte Kommunikation mit der Sana nicht mehr für aussichtsreich und lösungsorientiert gehalten werden kann, wird das Sozialministerium gebeten, die Beteiligten an einen Tisch zu bringen, damit gemeinsam eine Perspektive erarbeitet werden kann.“

Zurück zu den Neubauabsichten, die Sana-Geschäftsführer Klaus Abel gestern bekundet hatte, weil sich geschätzte Kosten von 20 bis 40 Millionen Euro für eine Sanierung eines dauernd von Wasserschäden befallenen, erst 15 Jahre alten Klinikgebäudes nicht lohnten – dessen Bau gut 50 Millionen Euro gekostet hatte. Eine Sanierung würde zudem Jahre dauern, so Abel weiter, weil sie im laufenden Betrieb vollzogen werden müsste. „Außerdem würde das viele Umzüge für die Stationen und erhebliche und unzumutbare Lärmbelästigungen für unsere Patienten und Mitarbeiter bedeuten.“

Die Bitte, ein geeignetes Grundstück zu suchen, habe man der Stadt bereits übermittelt. Dem OHA sagte Abel weiter, dass er auch eine Verlagerung des geplanten Arzthauses und die Integration der Geriatrie aus dem Middelburger Krankenhaus an einem neuen Standort einkalkuliere. „Wir müssen seit zwei Tagen vollkommen neu denken.“

Aus einem Gespräch im Sozialministerium in Kiel nahm Abel am Mittwoch die Einschätzung mit, dass Minister Heiner Garg einen Neubau befürworte. Das Ministerium hat dazu gestern Nachmittag eine Klarstellung verbreitet: Dr. Garg und sein Stab hätten nicht die Auffassung vertreten, dass eine Sanierung keine Möglichkeit sei.

Es seien mehrere Varianten erörtert und die Sana aufgefordert worden, ein Konzept zu notwendigen baulichen Maßnahmen vorzulegen. Ressortsprecher Christian Kohl nennt „nicht nachvollziehbar“, dass Klaus Abel im Ministerium erklärt habe, er könne ein Sanierungskonzept nicht kurzfristig erstellen, er aber einen Tag später zu der Auffassung gelange, dass sich eine Sanierung nicht lohne. Ungeachtet dessen: Vom Grundsatz her könne es nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz Geld vom Land für notwendige Baumaßnahmen geben.