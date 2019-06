Malente : Neue Kita-Reform in Malente umstritten

Tim Brockmann erläuterte neue Kita-Reform bei CDU-Veranstaltung / Die Reaktionen der Teilnehmenden waren eher skeptisch

von Michael Kuhr

22. Juni 2019, 20:58 Uhr

Malkwitz/Malente | Das Land Schleswig-Holstein ist auf dem Weg, eines der Familienfreundlichsten Länder in ganz Deutschland zu werden. Doch wie Kommunen und Eltern dabei wegkommen, wird mit Bangen erwartet. Gemeinden und Städte sind kritisch: sie fürchten Mehrkosten auf sich zukommen.

Die CDU Malente hatte den Landtagsabgeordneten Tim Brockmann eingeladen. Der erläuterte, dass die Reform zum 1. Januar 2020 in Kraft trete und zum 1. August 2020 umgesetzt werden solle. Damit werde die Qualität in Kitas verbessert: der Fachkräfteschlüssel werde erhöht und eine Regelgruppe erhalte höchstens 20 Kinder. Es gebe verbindliche pädagogische Fachberatung sowie Entlastung und Stärkung der Eltern. Der Standard müsse von den Kommunen geleistet werden. Die Beiträge würden gedeckelt: Eltern von U3-Kindern zahlten ganztags 288 und halbtags 180 Euro, Ü3-Kinder 233 Euro ganztags und 145 Euro halbtags. Kita-Plätze, so Brockmann, könnten weiter frei gewählt werden.

Der CDU-Landespolitiker sprach von einer Entlastung der Kommunen durch einen vom Land gezahlten verlässlichen Anteil: 4400 Euro pro Kita-Kind im Jahr – mehr als eine Verdoppelung. Und: es würden Gruppen finanziert und nicht die Zahl der Kinder. Soll heißen, dass bei nur 16 Kindern in der Gruppe trotzdem für 20 Kinder gezahlt werde.

Fritz Kamkalow aus Benz, in Kita-Fragen aus Benzer Erfahrung offenbar kein „Unbescholtener“, fürchtete mehr Formalismus auf dem Weg zu mehr Qualität. Er meinte, das vom Land geforderte Qualitätsmanagement sei zudem schwer zu erfüllen. Außerdem entstehe ein „gewaltiger Verwaltungsapparat“, fürchtet Kamkalow mit Blick auf den Pflegesektor.

Durch die Verkleinerung der Gruppen auf maximal 20 Kinder entstehe in der einen oder anderen Kindertagesstätte auch mehr Raumbedarf. „Ein erforderlicher Neubau kostet dann aber wieder das Geld der Gemeinde“, sagte Fritz Kamkalow.

CDU-Fraktionschef Uwe Potz sieht bestenfalls ein Nullsummen-Spiel auf die Gemeinden zukommen: „Aber es wird eher mehr Geld kosten.“ Claudia Resthöft, Mutter zweiter Kleinkinder, wollte wissen, wo denn die vielen Erzieher bei dem herrschenden Personalmangel herkommen sollen. „Der Beruf des Erziehers wird durch die Reform für künftige Erzieher attraktiver“, sagte Tim Brockmann. Natürlich müsse auch über Verdienst, gute Arbeitgeber und attraktive Arbeitsplätze gesprochen werden.