Plön : Neue Kita am Plauer Weg ist in Betrieb

Die ersten Kinder toben seit ein paar Tagen in der neuen Einrichtung des Johanniter-Regionalverbandes Schleswig-Holstein

von Michael Kuhr

11. Oktober 2018, 16:53 Uhr

Der Johanniter-Regionalverband Schleswig-Holstein Nord/West hat in Plön eine neue Kindertagesstätte (Kita) eröffnet. Seit etwa zwei Wochen läuft der Betrieb an. Feierliche Eröffnung soll aber erst am Freitag, 16. November, in der Einrichtung am Plauer Weg sein. Es soll Platz für erst einmal 30 Kinder geschaffen werden.

Die Johanniter waren einer von zusammen drei Bewerbern (Kirche und Arbeiterwohlfahrt), die in Plön eine neue Kita bauen und auch betreiben wollten. Entstanden ist am Plauer Weg innerhalb kurzer Zeit eine zweizügige Kita in einem modularen Bausystem. Danach könnte an die beiden bestehenden Gruppen noch eine dritte Gruppe angegliedert werden. Die neue Kita bietet Raum für zwei U3-Gruppen á zehn Kinder (Krippengruppen) und eine Ü3-Gruppe á zehn Mädchen und Jungen.

Zu Beginn der Planungen sollte der 1. August dieses Jahres Tag der Eröffnung des Johanniter-Regionalverbandes sein. Doch konnten im ebenso langen wie nassen und kalten Winter viele Gewerke wegen der Wetterlage nicht so zeitgerecht ausgeführt werden, wie geplant. Deshalb hatte sich die Eröffnung des Betriebes der Kita von 1. August auf den 1. Oktober verschoben.

Bei der Stadt Plön wurde schon vor dem Bau schnell ein Kita-Platzbedarf für bis zu 30 Kinder ermittelt. Die Stadt hatte sich bereits mit fünf Plätzen in Grebin und mit sieben Plätzen in Ascheberg eingekauft, um über die Runden zu kommen. Viele Kinder davon sind jetzt bereits in Plön untergebracht.

Vor dem Bau der Kita hatte es am Plauer Weg einige Aufregung gegeben. Dabei protestierten die Anlieger gegen die Fällung von zwei Drittel der Obstbäume auf der Wiese hinter der Schiffsthalaula. Doch die Wiese war bereits beim Bau der Aula als Bauland ausgewiesen. Die Anlieger des Plauer Weges fürchteten aber auch mehr Belebung in ihrer kleinen Straße durch den Betrieb der Kindertagesstätte.