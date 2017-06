Neue Ideen für die Schlossterrassen

vergrößern 1 von 1 Foto: PFP Planungs GmbH 1 von 1

Nachdem bisher nur hinter verschlossenen Türen über die Ideen von Architekten für die ehemaligen Schlossterrassen – jetzt „Historische Reithalle“ – am Eutiner Schloss gesprochen wurde, stellt der OHA jetzt die Entwürfe der drei Sieger vor. Die drei Preisträger-Büros erzählen, worauf beim Wettbewerb ihr Fokus lag. Als Sieger ging die PFP Planungs GmbH hervor, die im zweigeschossigen, gläsernen Anbau ein großzügiges Foyer schaffen, von dem aus Besucher in den großen Saal, zur Pausenbar sowie zu den Seminarräumen gelangen. Alle Entwürfe sind ab 26. Juni in einer Ausstellung zu sehen. Seite 5



von Alexander Steenbeck

erstellt am 06.Jun.2017 | 17:06 Uhr