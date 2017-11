Neue Ideen für den Rosengarten

vergrößern 1 von 2 Foto: emde 1 von 2

von Constanze Emde

erstellt am 04.Nov.2017 | 00:40 Uhr

Die Planungen für die Sanierung der Straße Am Rosengarten gehen voran. Im Bauausschuss stellte Karen Dyck vom zuständigen Fachbereich Tiefbau eine neue Variante vor – mit Stellplätzen. Der alte Entwurf hatte dies nicht.

„Die Kaufmannschaft vor Ort hatte sich das gewünscht, weil es ein ganz wesentliches Merkmal der Straße sei“, erklärte Dyck. Um Platz für (bisher) drei Stellplätze in Fahrtrichtung Riemannstraße zu schaffen, wurden die Bäume von der linken Straßenseite (Sparkasse etc.) auf die rechte verlegt. Die zweite Änderung betrifft die Oberflächen: Bisher sollte die Fußgängerzone in einer Steinfarbe vom Bahnhof bis an das Wasser sein. Aus Verkehrssicherungsgründen stellte Dyck den Ausschussmitgliedern nun eine Variante vor, in der die gleichfarbige Pflasterung im Übergang von Königstraße zur Straße Am Rosengarten unterbrochen wird. „Wir haben mit der Kreisverkehrsbehörde gesprochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass die Fußgänger aus der Stadt kommend dann immer noch denken, sie haben das Vorrecht, aber wir wollen ja Verkehr weiterhin zulassen“, erklärte Dyck. Dieser könnte ab der Schloßstraße, in der auf Höhe des Ostholsteiner Anzeigers und der Arztpraxen eine Bushaltestelle geplant ist, mit Tempo 20 fließen. Bislang war die Unterbrechung des Einheitspflasters beim Übergang von der Schloßstraße in den Rosengarten vorgesehen, um Autofahrer zusätzlich aufmerksam zu machen. Doch in der neuen Variante soll die Schloßstraße und die Straße Am Rosengarten auf der Fahrbahn die gleiche Pflasterung bekommen, um dem Fußgänger wiederum zu signalisieren, dass sich etwas für sie ändert.

Auch um den Wisserplatz mit dem Dummhans ist eine Unterbrechung des Pflasters mit gezielter Verkehrsführung geplant – ob mit Pollern oder Bänken ist offen. Monika Obieray (Grüne) enttäuscht: „Das sind gravierende Änderungen, das macht das ganze Konzept kaputt.“ Ein Wettbewerb könne nie 1:1 umgesetzt werden, sondern sei eine gestalterische Idee, konterte Dyck. Die teilnehmenden Büros hätten in der Kürze der Zeit gar nicht die Möglichkeit alle rechtlichen Voraussetzungen und Erfordernisse abzuklären. „Wir begrüßen die neue Version, weil sie in enger Abstimmung mit den Anliegern erfolgt ist“, sagte Detlef Kloth (SPD). Ein Beschluss wird Ende November im Ausschuss für Stadtentwicklung gefasst.

F