Bujendorf : Neue Halle für Bujendorfer Schützen

Die Baugenehmigung ist erteilt – genau ein Jahr nach der Brandkatastrophe.

von shz.de

21. Mai 2019, 09:49 Uhr

Bujendorf | Die Katastrophe ist auf den Monat ein Jahr her. In der Nacht zum 4. Mai 2018 hatte ein Großbrand die Schützenhalle des Geselligen Vereins Bujendorf in Schutt und Asche gelegt. Nun ist die Baugenehmigung für einen neuen Anfang erteilt. „Wir wollen alle loslegen, die Vereinsmitglieder scharren schon mit den Hufen“, blickt der Vorsitzende Stefan Möller optimistisch in die Zukunft. Bereits in den nächsten Tagen rechnet er nach dem Abriss der letzten Reste mit dem erforderlichen Bodenaustausch. Spätestens Mitte Juni soll das neue Fundament geschüttet werden.

„Das hat alles etwas länger gedauert als erwartet. Es war eine Menge erforderlich für die Baugenehmigung, beispielsweise ein Brandschutzgutachten“, berichtet Möller. Er war vor einem Jahr in der Brandnacht gemeinsam mit seinem Vater Heinrich, dem vorherigen Vorsitzenden des Geselligen Vereins, als Feuerwehrmann im Löscheinsatz. Vor genau 25 Jahren sei die Halle mit viel Eigenleistung errichtet worden. „Vier Wände und ein Dach, damit wir kein Zelt mehr benötigten. Das sollte es sein“, blickt Stefan Möller zurück.Was dabei mit tatkräftiger Unterstützung der Vereinsmitglieder und anderer Helfer dann entstanden war, könne man mit heutigen Preisen nicht mehr vergleichen. „Die Baukosten belaufen sich auf rund 715.000 Euro. Dazu kommen noch der Luftgewehrstand und das Inventar. Insgesamt werden es wohl 760.000 Euro werden“, schätzt der Vorsitzende. Einen Großteil der Finanzierung leiste die Versicherung, daneben habe man Fördergelder beantragt bei der Gemeinde Süsel, dem Kreis Ostholstein und dem Landessportverband, der einen großen Batzen übernehme. „Die Anträge sind positiv beschieden. Auch diesmal wird viel in Eigenleistung erstellt“, sagt Stefan Möller.

Die Brandursache ist bis heute nicht geklärt. Möller dazu: „Es wurde kein technischer Defekt festgestellt. Im November hat die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wegen Brandstiftung gegen Unbekannt eingestellt.“

Die neue Schützenhalle, der Name soll beibehalten werden, sei ein moderner Zweckbau in ungefähr den alten Ausmaßen von 23 mal 16,50 Metern, nach neuesten energietechnischen Vorgaben geplant vom Ratekauer Architekten Christian Erxleben und barrierefrei angelegt mit einem Behinderten-WC. Es werde hauptsächlich ein Luftgewehrschießstand mit einem Vor- und Nachbereitungsraum für die Schützen werden.

Obwohl bei den Handwerkern die Auftragsbücher gut gefüllt seien, hofft der Gesellige Verein auf einen Dachdecker, der dem Verein zum anstehenden Schützenfest im August ein Dach über das Fundament aufbaut, da eine Zeltlösung wegen baulicher Gegebenheiten nicht möglich sei. Plan B sei die Nutzung der Halle von Hubertus Boßmann, die der benachbarte Landwirt freundlicherweise zur Verfügung stellen würde. „Wir haben in dieser Zeit große Unterstützung und Anteilnahme von vielen Seiten erfahren, unter anderem vom Dörfergemeinschaftsverein Ottendorf, wohin unsere Schützen ausweichen konnten, aber auch von Süsels Bürgermeister Adrianus Bohnekamp. Er half vor allem bei den behördlichen Gängen“, dankt der Vorsitzende allen Unterstützern. Nun hofft er auf tatkräftige Vereinsmitglieder, die demnächst die Ärmel hochkrempeln und sich wie von 25 Jahren eine neue Heimstatt bauen.