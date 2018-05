Neue Gästekarte soll vereinfachen

Die Stadt Plön erhöht zum 15. Mai die Kurabgabe auf 1,50 Euro / Vermieter können ab sofort die Gästekarten von der Tourist-Info holen

von Michael Kuhr

04. Mai 2018, 16:05 Uhr

Nach über 20 Jahren erhöht die Stadt Plön zum 15. Mai erstmals die Kurabgabe. Statt bisher 1 Euro sind jetzt 1,50 Euro von jedem Gast pro Übernachtung zu zahlen. Das gilt bis zum Saisonende am 15. September. Mit den Einnahmen werden der Erhalt und die Pflege touristischer Einrichtungen und Werbung für neue Gäste finanziert, sagte Caroline Backmann, Leiterin der Tourist-Info Großer Plöner See in Plön.

Rund 65 000 Euro wurden im vergangenen Jahr allein aus der Kurabgabe von den Vermietern von den Gästen eingenommen. Durch die Erhöhung werden rund 35 000 Euro an Mehreinnahmen erwartet. Die Stadt erhebt aber auch eine Fremdenverkehrsabgabe von allen, die von den Touristen profitieren – wie zum Beispiel Apotheken, Ärzte und Geschäftsleute. Daraus kommen im Jahr weitere 130 000 Euro für den Fremdenverkehr zusammen. Aus den Geldern werden die Tourist-Info selbst, die Werbung für Plön aber auch die Unterhaltung und Pflege der Wege oder deren Beschilderung bezahlt.

Mit dem Beginn der Saison wird aus der bisherigen Kurkarte eine neue, kleine und handliche Gästekarte. Mit ihr erhalten die Plöner Urlaubsgäste verschiedene Vergünstigungen wie ermäßigte Eintrittsgelder oder einen einmaligen kurtaxfreien Besuch an der Ostseeküste.

Mit der neuen Gästekarte gehören die bisherigen kleinen Durchschreibeblöcke der Vergangenheit an. „Wir freuen uns auf eine IT-gestützte Erfassung und Verarbeitung, weniger Papier, schnellere Prozesse und einfachere Abrechnungen“, sind sich Ulrike Leptien und Annika Rüting von der Tourist-Info einig. Bisher nehmen 60 Prozent der etwa 100 kurabgabepflichtigen Vermieter an der elektronischen Erfassung teil, 40 Prozent arbeiten noch manuell.

Insgesamt versprechen

Ulrike Leptien und Annika Rüting auch eine bessere Übersicht über die eigene Vermietung. Der Gast könne auf Wunsch seine Daten selbst noch vor Urlaubsantritt eingeben. Und schließlich werde das Bundesmeldegesetz so auch von der Tourist-Info Plön sicher und ganzjährig angewendet. Danach sind die Vermieter zur Meldung ihrer Urlaubsgäste verpflichtet. „Jetzt werden die Vermieter angeschrieben. Sie können von der Tourist-Info ihre neuen Gästekarten abholen“, sagte Caroline Backmann. Und am Ende der Saison erhalten sie von der Tourist-Info dann eine Rechnung über die nötige Kurabgabe.