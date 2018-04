Neue Foto-Perspektiven

von Bernd Schröder

In zwei Tageswork-shops am Sonnabend, 28. April, betrachten Teilnehmer in der Akademie am See auf dem Koppelsberg die Welt aus anderen Perspektiven. Dabei geht es um „Wunder des Alltäglichen“ mit Kursleiter Michael Nagel. Er will die Kreativität in der Fotografie aus bildgestalterischer Sicht vermitteln. Eine Ausrüstung sollte mitgebracht werden. Fotodesignerin Heidi Krautwald kommt in ihrem Tagesworkshop „Kleines ganz groß – Makrofotografie“ Fotoobjekten ganz besonders nah. Beide Workshops gehen jeweils von 10 bis 18 Uhr. Anmeldungen sind möglich unter Tel. 04522 7415-0 oder per E-Mail an kontakt@akademie-am-see.net.