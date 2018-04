Neue Fernbus-Haltestellen

von Alexander Steenbeck

17. April 2018, 17:20 Uhr

Der Fernbus-Anbieter „Flixbus“ erweitert sein Angebot. Nachdem kürzlich in Stockelsdorf ein Haltepunkt eingerichtet wurde, nimmt das Unternehmen ab dem 27. April Fehmarn und Großenbrode saisonal in den Sommerfahrplan auf. In Fehmarn werden sogar zwei Halte eingerichtet: in Burg in der Bahnhofstraße und in Burgtiefe in der Strandallee. Die Haltestelle in Großenbrode befindet sich am Fliederhof. Fahrgäste können von Großenbrode und Fehmarn freitags bis sonntags direkt nach Lübeck, Hamburg und Bremen reisen. Die Ticketpreise beginnen ab 11,99 Euro.