Malente : Neue Fassade, unklare Zukunft

vergrößern 1 von 2 Foto: Schröder (2) 1 von 2

von Bernd Schröder

erstellt am 20.Dez.2017 | 15:13 Uhr

Viele Monate herrschte Stillstand am Malenter Bahnhofsgebäude. Doch seit einigen Wochen tut sich dort wieder etwas. Amer Zamzam, der die Immobilie im Juni 2014 ersteigert hatte, lässt die Fassade renovieren. Seine Arbeiter bringen feuerfeste Dämmplatten an, bringen Putz auf und sorgen für eine neue Farbe: Das bisherige Weiß weicht einem zarten Beige-Ton.

„Wir machen jetzt nur das Erdgeschoss“, erklärt Zamzam. Im März nächsten Jahres werde dann ein Gerüst aufgebaut. Dann sollten auch die Fassade des oberen Stockwerks saniert und die bereits begonnene Erneuerung des Dachs fortgesetzt werden, erläutert der Hamburger Geschäftsmann.

In Soltau hat der 53-Jährige ebenfalls das Bahnhofsgebäude erstanden und dort nach eigenen Angaben zwölf Wohnungen gebaut. Ursprünglich sollten im Malenter Bahnhof ebenfalls Wohnungen oder eine kleine Pension entstehen. Zeitweise war auch von einem orientalischen Laden für die unteren Geschäftsräume die Rede. Diese stehen seit dem Brand des China-Restaurants komplett leer. Die Gaststätte hat mittlerweile neue Räume (Bahnhofstraße 54) gefunden.

Derzeit liegen aber alle Pläne auf Eis. „Wir machen erst Mal die Fassade, innen machen wir noch nichts“, sagt Zamzam. Hintergrund der Zurückhaltung sind Überlegungen der Gemeinde, den gesamten Bahnhof mit Hilfe der Städtbauförderung neu zu gestalten. Erst in der vergangenen Woche brachte die Gemeinde dafür ein „Bahnhofsentwicklungskonzept“ auf den Weg, das den Malenter Bahnhof zur „Mobilitätsdrehscheibe“ der Zukunft machen soll. Bürgermeisterin Tanja Rönck kann sich etwa vorstellen, dass die Tourist-Info vom Pavillon in das Bahnhofsgebäude zieht. Im Laufe des Prozesses „Malente 2030“ ist bereits die Idee eines „Kulturbahnhofs“ entstanden, außerdem waren ein Shop für Reisende und eine

E-Bike-Station im Gespräch.

Zamzam, der die Bauarbeiten in den vergangenen Tagen vor Ort verfolgte, steht den Plänen offen gegenüber: „Ich habe schon gesagt, ich mache mit, warum nicht?“, erklärte er. Eines will er jedoch nicht: Den Bahnhof an die Gemeinde verkaufen. Noch vor wenigen Jahren hatte Malente angesichts unkalkulierbarer Sanierungskosten von dieser Idee Abstand genommen. Jetzt könnte die Gemeinde für Kauf und Sanierung des Bahnhofsgebäudes Fördergelder in Höhe von zwei Dritteln bekommen. Doch entsprechende Anfragen von Tanja Rönck lehnte Zamzam bislang standhaft ab.