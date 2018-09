Neue Entschädigung der Ehrenamtler in der Diskussion

von Michael Kuhr

20. September 2018, 00:41 Uhr

Das Land hat die Entschädigung für kommunale Ehrenämter neu geregelt. Den größten „Schluck“ erhalten die Ortswehrführer. Ihre monatliche Entschädigung steigt von bisher 47 auf 157 Euro. Die Bosauer Gemeindevertreter hatten sich bisher freiwillig unterhalb der empfohlenen Entschädigungen bewegt. Birgit Steingräber-Klinke (SPD) meinte Mittwoch im Hauptausschuss, dass man davon auch mal abweichen könnte.

Davon wollte Thomas Ehlers (CDU) nichts wissen: das wäre bei dem wenigen Geld im Gemeindehaushalt ein falsches Zeichen an die Bevölkerung. Er klagte auch über einen „horrenden Wasserkopf“ der acht Bosauer Feuerwehren, der von der Gemeinde bezahlt werden müsse.

Steingräber-Klinke hielt teilweise lange Sitzungen bis 22 Uhr und entstehende Fahrtkosten entgegen: „Auf Kreisebene bekommt sogar der Ältestenrat ein Sitzungsgeld.“ Sie plädierte für eine moderate Erhöhung von 19 auf 20 Euro pro Sitzung für die Gemeindevertreter und eine Erhöhung der monatlichen Pauschale von 13 auf 15 Euro: „Es soll eine Anerkennung sein und weitere an der Kommunalpolitik Interessierte zur Mitarbeit zu motivieren. “

Bürgervorsteher Alfred Jeske (CDU) pflichtete Birgit Steingräber-Klinke bei: „Ich wäre auch dafür.“ Eine moderate Erhöhung könne jeder Bürger verstehen. Aber er füge sich seiner Fraktion, die anderer Meinung sei.

Dr. Joachim Rinke (FDP) sagte, dass alle Gemeindevertreter finanziell gut gestellt seien und die Bürger eine Erhöhung nicht verstehen würden. Bürgermeister Mario Schmidt empfahl eine Änderung der Bosauer Satzung zum 1. April 2019, den Landesvorschlägen bei den Feuerwehren zu folgen, allerdings auf die Möglichkeit einer Dynamik bei den Entschädigungen zu verzichten.

„Wir werden von den Sitzungsgeldern nicht reich“, sagte Frank Sobieski (Grüne). Seine Fraktion würde einer Anpassung bei der Feuerwehr durchaus zustimmen, aber bei einer Erhöhung der Entschädigungen für Gemeindevertreter doch zurückhaltend sein.

Am Ende einigten sich die Gemeindevertreter, das Thema selbst in den Fraktionen noch einmal zu beraten und dann mit einem gemeinsamen Vorschlag an die Öffentlichkeit zu gehen.