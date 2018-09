Bosau : Neue Dacheindeckung für Gemeindeverwaltung

Nach Stürmen müssen gelockerte Dachpfannen immer wieder neu verklebt werden.

von Michael Kuhr

18. September 2018, 00:06 Uhr

Die Gemeindeverwaltung in Hutzfeld bekommt ein neues Dach. Das beschlossen die Mitglieder des Bauausschusses auf ihrer jüngsten Sitzung in Bosau einstimmig. Die Kosten für die Maßnahme betragen rund 32 000 Euro.

Die Stürme dieses Jahres haben große Schäden am 80 Jahre alten Dach des 1936 erbauten Hauses angerichtet, sagte Bürgermeister Mario Schmidt. Holger Marohn (FDP) empfahl den Kauf von Tonpfannen für das historische Gebäude und eine gute Dämmung, die sich in acht Jahren amortisieren sollte.

„Nach jedem Sturm müssen gelöste Dachpfannen neu verschmiert werden“, sagte Thomas Hökendorf von der Gemeindeverwaltung. Während Dr. Matthias Botzet die Maßnahme lieber verschieben wollte, machte Cornelia Frerichs den Vorschlag, auf den nächsten Sturm zu warten und das neue Dach von der Versicherung zahlen zu lassen. Das werde vielleicht bei Fredrichs in Thürk so gemacht, aber nicht in der Gemeinde Bosau, sagte Frank Sobieski (Grüne).

Im Rahmen der Umsetzung des „Aktionsplanes Inklusion“ bekommt die Gemeindeverwatung auch neue barrierefreie Toiletten. Kostenpunkt: 13 700 Euro. Das Geld bekommt die Gemeinde komplett aus Zuschuss für die Maßnahme.