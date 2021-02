Corona aktuell : Neue Covid-19-Tote in Ostholstein und im Kreis Plön

Obwohl die Infektionszahlen sinken, sterben weiter Menschen.

von Achim Krauskopf

15. Februar 2021, 18:27 Uhr

Eutin/Plön | Sinkende Zahlen an Neuinfektionen, aber erneut Todesfälle sowohl in Ostholstein als auch im Kreis Plön hat das vergangene Wochenende gebracht. In Ostholstein sind zwischen Freitag vergangener Woche und Montag, 15. Februar, zwei Menschen gestorben, die mit dem Covid-19-Virus infiziert waren. Im Kreis Plön ist ein Patient gestorben. Es handelte sich nach Auskunft von Rebekka Merholz, Sprecherin des Kreises, um einen hochbetagten Mann.

28 Infektionen in drei Tagen

Zahlen zum Infektionsgeschehen: In Ostholstein gab es über die drei Tage von Freitag- bis Montagmittag hinweg 28 neue Infektionen, die Gesamtzahl stieg damit auf 2046. Wie Carina Leonhardt aus der Kreisverwaltung weiter meldete, sank die Zahl der aktuell positiven Fälle um 32 auf 269, die Zahl der Genesenen stieg um 58 auf 1723.

In klinischer Behandlung waren 21 Menschen, eine Person weniger als Freitag, die Zahl der Personen in Quarantäne hat um 92 auf 337 abgenommen. Die Zahl der Verstorbenen ist auf 54 angestiegen.

Die Zahl der Infektionen über sieben Tage je 100.000 Einwohner ist von 70,3 auf 60,8 gesunken. In der Liste der Städte und Kreise in Schleswig-Holstein hat Ostholstein die sechsthöchste Inzidenz, am schlechtesten sieht es aktuell in Flensburg aus.

Sechs Infektionen in drei Tagen

Auf der anderen Seite der Liste, bei den Regionen mit den geringsten Zahlen an Neuinfektionen, steht der Kreis Plön: An den drei Tagen bis gestern Mittag gab es sechs neue Fälle, insgesamt damit im Kreis 812. Die Zahl der aktuell Positiven ist um elf zurück gegangen auf 44, als genesen gelten 747, das sind 16 mehr als am Freitag. In Quarantäne sind 73 Menschen, 20 weniger, in einer Klinik behandelt werden 13, am Freitag waren es 15. Die Zahl der Toten hat sich auf 21 erhöht.

Kreis Plön auf Platz drei der Liste

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist von 17,9 auf 15,5 gesunken. In der vom Robert-Koch-Institut geführten Liste ist der Kreis Plön von Platz fünf auf drei gestiegen.