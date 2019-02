Plön : Neue Bushaltestelle vor dem Jobcenter?

Meinung gespanten: Manfred Rose (SPD) traut Besuchern des Jobcenters im Behler Weg einen Laufweg von 600 Metern zu.

von Michael Kuhr

08. Februar 2019, 14:40 Uhr

Lässt sich im Behler Weg am Plöner Jobcenter eine Bushaltestelle einrichten? Die Mitglieder des Ausschusses für Stadtentwicklung und Planung (SteP) haben Bürgermeister Lars Winter einstimmig bei einer Enthaltung damit beauftragt, das zu prüfen. Außerdem soll die Verwaltung klären, ob die Lösung in den Fahrplan der VKP-Linie 350 nach Lütjenburg passt.

Ob der Wendekreis im Behler Weg groß genug ist, damit ein Bus dort wenden kann, will Winter auf Anregung von Stephanie Meyer (Grüne) ebenfalls ausloten. Hintergrund ist eine Anfrage des Jobcenters, dessen Kunden jeweils mehr als 600 Meter von der aktuellen Haltstelle „Behler Weg“ auf Höhe Rathjensdorfer Weg bis zu der Behörde zurücklegen müssen.

An der B 430 zwei neue Haltestellen einzurichten, würde der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV) nicht genehmigen, so Lars Winter. Von Möglichkeit zwei (eine neue Haltestelle an der B 430 und drei neue im Behler Weg sowie Aufhebung der Straßensperre im Behler Weg Höhe Unterer Ratsteichweg) rate er wegen des zu erwartenden hohen Verkehrsaufkommens und der Kosten von 170 000 Euro ab. Auch sähen die VKP dies kritisch. Meyer hatte vorgeschlagen, den Bus an der Straßensperre wenden zu lassen. Es sei den Kunden des Jobcenters ja wohl zuzumuten, 600 Meter zu Fuß zu gehen, warf Manfred Rose (bürgerliches Mitglied, SPD) ein. 20 bis 30 Prozent von ihnen seien schwerbehindert, gab Carsten Gampert (bürgerliches Mitglied, FWG) zu bedenken. Man sollte für diese Menschen etwas tun. Wer auf den Bus angewiesen sei und am Plöner Bahnhof umsteigen müsse, sei über eine Stunde unterwegs, fügte Gampert hinzu.

Stephanie Meyer nannte es zynisch, zu sagen, die Kunden des Jobcenters könnten die 600 Meter doch laufen. Zudem sei der Radweg an der B 430 nicht beleuchtet. Gernot Melzer (CDU) sprach sich dafür aus, die Bushaltestellen zu behalten so wie sie jetzt sind. Nach Angaben von Rathausmitarbeiter Martin Köpke würde eine Bushaltestelle 50 000 Euro kosten.