12. Auflage des Kurparkkalenders : Neue Ansichten aus dem Malenter Kurpark

von Bernd Schröder

13. Oktober 2019, 17:01 Uhr

Malente | Im 12. Jahr seines Erscheinens wartet der Kurparkkalender wieder mit neuen Ansichten auf. Freunde des Kurparks – Wilhelm Hasse, Inge Müller, Dieter Schott, Reinhold Wiegers und Julia Freese – haben zu verschiedenen Jahreszeiten reizvolle Motive mit der Kamera festgehalten. Wiegers Foto „Azaleenblüte am Schachfeld“ ziert die Titelseite.

Der Kalender wurde mit einer Auflage von 250 Stück gedruckt. In folgenden Geschäften an der Malenter Bahnhofstraße ist er für 7 Euro erhältlich: Tourist-Information, Schreibwaren Errulat, Blumen-Franck, Café Kännchen und Schreibwaren Suhr; in Krummsee im Buchwald Pflanzencenter.