Eutin : Neue Amtshilfe des Aufklärungsbataillons beim Kreis Stormarn

11. November 2020, 16:24 Uhr

Bad Oldesloe/Eutin | Nach dem Kreis Pinneberg

und Lübeck

sind Soldaten des Aufklärungsbataillions 6 „Holstein“ nun auch für das Gesundheitsamt des Kreises Stormarn im Einsatz: Bis voraussichtlich 30. November werden 19 Eutiner Soldaten bei der Ermittlung von Kontakten infizierter Stormarner unterstützen. Mit dieser Amtshilfe lösen sie Zivilangestellte der Wehrtechnischen Dienstelle 71 (WTD 71) aus Eckernförde ab, die bis Ende Oktober in Bad Oldesloe an den Schreibtischen der Kreisverwaltung aushalfen. Stormarns Landrat Dr. Henning Görtz begrüßte die Soldaten und dankte ihnen für ihre Bereitschaft. „Ich freue mich über die großartige Unterstützung der Soldaten. Sie leisten einen wertvollen Beitrag in der Kontaktverfolgung und tragen dazu bei, das Infektionsgeschehen zu bewältigen.“ Sollte sich die Lage nicht entscheidend verbessern, ist es laut Kreisverwaltung geplant, eine Verlängerung der Unterstützung zu beantragen. Auch der Kreis Ostholstein hat Amtshilfe beantragt, muss jedoch noch nicht auf Soldaten zurückgreifen. Laut Kreissprecherin Carina Leonhardt stünden noch andere Mitarbeiter zur Verstärkung bereit.