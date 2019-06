Neubau mit 14 Wohnungen

von Alexander Steenbeck

26. Juni 2019, 11:55 Uhr

Malente | Für zwei Millionen Euro will Christian Hoffmann aus Barnitz (Kreis Stormarn), Geschäftsführer von „Friedrich Hoffmann Bau“ in Reinfeld, Wohnraum in Malente schaffen. Im südlichen Gebiet des Bereiches „Drei Eichen“ soll ein Haus mit 14 Wohneinheiten entstehen. Der Malenter Planungsausschuss billigte am Dienstagabend einstimmig eine dafür nötige Änderung des Bebauungsplans. Er wolle mit seinem Partner Jörg Fey ein Haus mit einer Firsthöhe von zwölf Metern bauen, erklärte Hoffmann. Von den 14 barrierefreien Wohneinheiten mit Tiefgarage und Aufzug seien mehrere kleine mit rund 40 Quadratmetern Wohnfläche und andere mit bis zu 100 Quadratmetern auf zwei Vollgeschossen geplant.