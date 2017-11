Neubau für Grundschule am See

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Constanze Emde

erstellt am 23.Nov.2017 | 04:00 Uhr

Die marodeste Grundschule Eutins – die Außenstelle der Gustav-Peters-Schule am Kleinen See – soll samt eigener Turnhalle am Standort neu gebaut werden. Dieser Grundsatzbeschluss wurde im Schulausschuss am Dienstagabend mit den Stimmen von CDU, Grünen, FDP und mehrheitlich SPD gefasst. Hanjo Iwanowitsch (SPD) stimmte dagegen, er hatte in der Diskussion zuvor für eine Kostenschätzung plädiert.

Selten herrschte so viel Einigkeit bei einem Thema im Schulausschuss: Die Grünen hatten einen Antrag auf Kostenschätzung eines Neubaus samt eigener 1,5-Feld-Turnhalle auf die Tagesordnung gebracht. „Ursprünglich hatten wir das als Prüfauftrag gedacht, aber nach dem Treffen würden wir den gern ergänzen und könnten auch einen Beschluss für einen Neubau mitentscheiden“, sagte Monika Obieray (Grüne). Das Treffen, auf das Obieray Bezug nahm, fand zwischen Fraktionsvertretern, Schulleitung und Elternvertretern statt, die vor gut einer Woche die Chance nutzten, der Politik ihren Wunsch nach einem Neubau für die Grundschule – nicht eines großen Schulzentrums – am Standort mit auf den Weg zu geben (wir berichteten).

Sascha Clasen (CDU): „Wir unterstützen den Antrag und würden ihn gern ergänzen. Das Raumprogramm ist fertig, muss nur noch umgesetzt werden, dann können wir heute auch den Neubau beschließen.“ Das ging Hanjo Iwanowitsch (SPD) zu schnell: „Ich halte eine Kostenprüfung für sinnvoll. Sie wollen doch hier nicht ratzfatz über mehrere Millionen Euro abstimmen, ohne genaue Summen zu kennen?“

Die Ausschussvorsitzende Christiane Balzer (Grüne) erinnerte an die Vorgeschichte der Diskussion: „Wir wissen, dass eine energetische Sanierung allein bei 5,7 Millionen Euro liegen würde. Der Neubau der Grundschule wäre mit Sicherheit günstiger. Von daher ist das Risiko absehbar.“ Clasen lehnte weitere Prüfaufträge entschieden ab, da diese nur weitere Zeitfresser seien. Außerdem gebe es die Hochrechnung von Malte Tech (FWE), der etwa für den Preis der Sanierungskosten sogar noch eine größere Schule an diese Stelle bauen könnte, so Clasen. Tech erinnerte an seinen Vorschlag, auf dem Grundstück am See baulich sowohl Grund- als auch Gemeinschaftsschule inklusive Dreifeld-Halle unterzubringen. Getrennte Lösungen für alle Schulen seien am Ende teurer. Doch da legten Grüne und CDU Veto ein: Ein Schulzentrum von rund 1000 Schülern wolle keiner und sei pädagogisch zu hinterfragen.

Das rief Gabriele Appel (SPD) auf den Plan: „Ich wehre mich dagegen, dass Grundschulkinder mit großen Schülern auf einem Gelände ins Unglück gestürzt werden, so etwas gab es jahrelang, warum soll das jetzt der Untergang sein?“ Sie betonte, dass alle Kinder die Zukunft der Stadt seien, die Lösung jetzt aber nur den Grundschulkindern einen Neubau verspreche, während an der weiterführenden Schule Flickwerk betrieben werde. „Wir müssen auch mal erkennen, dass wir in direkter Konkurrenz mit den Nachbargemeinden stehen und die Schüler schon jetzt abwandern.“ Appel wagte nach Iwanowitsch einen zweiten Versuch: „Wenn wir das Grundstück der Wisser-Schule am Berg veräußern, ergeben sich doch am See ganz andere Möglichkeiten.“

Marion Zabel (FDP) sprach sich für einen Neubau aus und zog gleichzeitig den Antrag ihrer Fraktion zurück, die Kosten eines Neubaus für die Wisser-Schule am Standort Blaue Lehmkuhle zu prüfen: „Die Eltern wollen am Standort See kein großes Zentrum, dann wird das auch an der Blauen Lehmkuhle gelten.“

Der Diskussion im Ausschuss folgten mit 30 Gästen ungewöhnliche viele – darunter Vertreter der einzelnen Schulen. Und da lag nach der Entscheidung des Ausschusses für einen Neubau der Grundschule Freude und Kopfschütteln nur ein Stuhl weit auseinander. Christine Ludwig, Direktorin an der Gustav-Peters-Schule: „Ich freue mich sehr über den Beschluss, jetzt muss er nur noch zügig umgesetzt werden.“ Sven Ulmer, Direktor der Wilhelm-Wisser-Schule, bedauerte die Entscheidung des Ausschusses: „Das ist ein klarer Beschluss gegen die Wisser-Schule.“ Und zum Thema Schulwegsicherheit zur geplanten Turnhalle am Güterbahnhof schob Ulmer an den Ausschuss nach: „Erst wenn Arme und Beine von Kindern auf der Straße liegen, werden Sie umdenken.“

Dem Vorwurf der Ungerechtigkeit widersprach Balzer: „Wir haben beschlossen, dass sie auch eine moderne Schule bekommen. Uns liegen alle am Herzen.“ Ulmer sagte später auf Nachfrage: „Ich hätte mir gewünscht, dass wenigstens einer Kostenprüfung für ein Zentrum oder Neubau unserer Schule zugestimmt worden wäre. Das tut keinem weh.“ So jedoch fürchte er für seine Schule, „gänzlich ins Hintertreffen“ zu geraten, wenn Verwaltung nun parallel oder nach dem Bau der Turnhalle auch noch den Neubau der Grundschule planen müsse.