Eutin : Neuapostolische Kirche will Gemeinsamkeiten nutzen

Glaubensgemeinschaft feierte am Wochenende in Eutin ihren 100. Geburtstag. Priester Harald Hach stellte die Ökumene heraus.

von Michael Kuhr

26. Mai 2019, 13:46 Uhr

Eutin | Eine Kirche hatte eingeladen: Zum 100-jährigen Bestehen der Neuapostolischen Kirche in Eutin kamen zahlreiche Besucher. Beim „Tag der offenen Tür“ wurde auf dem kleinen Flohmarkt gestöbert, das Gebäude besichtigt und mit Kindern gebastelt. Gespräche bei Kaffee und Kuchen ließen erkennen: Die Neuapostolische Kirche öffnet sich - auch gegenüber anderen Glaubensrichtungen.

„Seit kurzem haben wir einen Gaststatus in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen“, berichtete Gemeindevorsteher und Priester Frank Meier. Zur Feier des Tages interviewte Raimund Paugstadt, Pressewart der Gemeinde, den Kieler Priester Harald Hach zum Thema „Die Neuapostolische Kirche in der Ökumenischen Bewegung“. Hach betonte die stete Kontaktpflege zu anderen christlichen Glaubensgemeinschaften, ein großes Interesse an der Neuapostolischen Lehre und dass es zahlreiche Anknüpfungspunkte gebe, wie beispielsweise das gegenseitige Anerkennen der Taufe. Verschiedenheiten zu versöhnen und Gemeinsamkeiten zu nutzen sei das Leitmotiv der Ökumene.

Interessierte Besucher verschafften sich an diesem Tag einen Einblick in das Gemeindemiteinander. Der Eindruck einer verschworenen Gemeinschaft, die mit strengen Regeln auch das Privatleben der Gemeindemitglieder beeinflusse, sei längst Geschichte, betonte Priester Frank Meier und weiter: „Weder zu politischen noch zu persönlichen Angelegenheiten gibt es bei uns Vorgaben.“

Den Erfolg, dass fast bei jedem Gottesdienst in Eutin rund einhundert Gemeindemitglieder anwesend seien, erklärte der Gemeindevorsteher so: „Beinahe die Hälfte der Gottesdienstbesucher ist ehrenamtlich eingebunden. Diese Aufgaben wie beispielsweise die Chorgruppe, der Unterricht für Kinder oder die Jugendarbeit schaffen eine hohe Identifikation. Wir freuen uns über eine große Konstanz. Zur Zeit gibt es 270 Mitglieder. Eutin gehört damit zu den größeren Gemeinden in der Neuapostolischen Kirche.“ Pressewart Raimund Paugstadt ergänzte: „Unsere Kirche ist auch ein Netzwerk. Jeder kann sagen, das ist meine Kirche, ich bin ein Teil der Gemeinde. Wer hierher umzieht zum Beispiel, dem wird aktiv geholfen und er fühlt sich sofort integriert. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist groß.“

Im Gebäude selbst informierten Schautafeln und Fotografien über die Entwicklung der Kirche in Eutin. Die Eutiner Gemeinde wurde 1919 vom Bäckermeister Arthur Petzold gegründet. Anfangs in Fissau, dann in der Weidestraße und in der Janusstraße wird seit 1988 aktive Gemeindearbeit in der Kirche an der Plöner Straße geleistet. Höhepunkt des Jubiläums war der Festgottesdienst, den Apostel Uli Falk aus Hamburg gestaltete. Ein weiteres besonderes Ereignis wird am 3. August in Plön, Am Schiffstahl 10, die Aufführung eines Musicals sein. Es wurde in der Kinder-Musikfreizeit eingeübt. Diese Freizeiten mit dem Schwerpunkt Musik werden seit 1999 von der Eutiner Gemeinde angeboten. Inzwischen nehmen bis zu 70 Kinder aus dem gesamten norddeutschen Raum teil. Übrigens: Sämtliche Einnahmen dieses Tages kommen der Hospizinitiative Eutin e.V. als Spende zugute.