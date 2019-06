Eutin : Neuapostolen spenden 1000 Euro für Hospizarbeit

Die Erlöse der 100-Jahr-Feier der Neuapostolischen Kirche gingen komplett an die Hospizinitiative Eutin.

von Constanze Emde

11. Juni 2019, 11:22 Uhr

Eutin | Um die wertvolle Arbeit der Hospizinitiative zu würdigen und zu unterstützen, entschied sich die Neuapostolische Kirche, den kompletten Erlös aus ihrem 100-jährigen Bestehen zu spenden. „Wir freuen uns, dass es am Ende 1000 Euro sind, die wir ihnen überreichen können. Sie helfen schwer Kranken, Sterbenden und ihren Angehörigen und spenden Trost, Mitgefühl und christliche Nächstenliebe“, sagte Raimund Paugstadt, Öffentlichkeitsbeauftragter der Neuapostolischen Kirche Eutin.

„Wir danken für diese großzügige Spende und es freut uns, wenn wir uns auch mit Ihnen vernetzen können“, sagte Brigitte Maas, Vorsitzende der Hospizinitiative Eutin. Im November wird sich die Hospizinitiative in der Neuapostolischen Gemeinde den Mitgliedern vorstellen und über ihre Arbeit informieren und Fragen beantworten. „Wir wollen den Menschen ermöglichen, mit unserer Hilfe am Ende das Leben Revue passieren zu lassen“, erklärt Trauerbegleiterin Annegret Pistol. Viele seien auch überrascht, dass für die Trauer- und Hospizbegleiter die Schweigepflicht gilt. Geheimnisse und Themen, die man noch einmal besprechen möchte ohne die Angehörigen zu belasten, sind dann mit der Trauer- und Hospizbegleitung zu besprechen. „Wir suchen die Begleiter in unseren Reihen auch nach den individuellen Wünschen des Betroffenen aus“, sagt Pistol.

Neben der Hospizarbeit sei die Trauerbegleitung auch die Trauerarbeit mit Kindern ein besonderer Schwerpunkt der Eutiner Hospizinitiative. Ob die Begleitung von Familien vor und während des Sterbens oder erst nach dem Tod des Angehörigen – durch vielfältige Angebote biete die Hospizinitiative viele Möglichkeit, mit der Trauer und dem Schicksalsschlag umzugehen. Die 1000-Euro-Spende gehe komplett in den Fortbildungstopf. Fortbildung sei nicht nur qualitativ wertvoll, sondern für die Ehrenamtler oft auch sehr kostspielig, so Maas.